DAZN startet mit der Infinity League und Borussia Dortmund durch: BVB als zweiter Teilnehmer beim Next-Gen Fußball-Event am 22. März dabei

Infinity League 2025: Die Zukunft des Fußballs beginnt hier - und sie ist spannender, emotionaler und spektakulärer als je zuvor

Zweite Edition der Infinity League, des Next-Gen-Indoor-Fußball-Events von DAZN, steigt am 22. März und die beiden größten deutschen Klubs sind als erste Teilnehmer dabei!

Der "Klassiker" in neuer Dimension: Borussia Dortmund gesellt sich zu Rekordmeister FC Bayern München und bringt die größte Rivalität des deutschen Fußballs auf die Bühne der bahnbrechenden Infinity League - beide Klubs vertreten Deutschland auch bei der FIFA Klub-WM 2025(TM) ab Juni live und for free auf DAZN

Die Infinity League, ein Event der Superlative: Im Münchener BMW Park treten gemischte Teams aus Legenden, Nachwuchstalenten und Content Creators - Frauen und Männer - vor über 3.000 Fans gegeneinander an

Globale Bühne für die zweite Edition: Neben Dortmund und Bayern werden weitere internationale Top-Klubs teilnehmen und bald bekanntgegeben - die Spannung steigt!

Ein Erlebnis wie nie zuvor: Champions aller Generationen und Geschlechter, Next-Gen-Technologie, atemberaubende Live-Musik, zukunftsweisende Innovationen und interaktive Features machen die Infinity League 2025 zu einem actiongeladenen und unvergesslichen Spektakel - vor Ort und weltweit live und for free auf DAZN!

Tickets ab sofort verfügbar auf infinityleague.de

Die Zukunft des Fußballs ist hier! DAZN, die weltweit führende Sport-Entertainment-Plattform, bringt den Fußball mit der zweiten Ausgabe der Infinity League in die nächste Generation. Nach dem FC Bayern München hat nun auch Borussia Dortmund, der UEFA Champions League-Finalist von 2024, seine Teilnahme bestätigt. Damit steht fest: Am 22. März wird die Rivalität zwischen den beiden deutschen Top-Klubs auf einer völlig neuen Bühne ausgetragen.

Mit der Infinity League 2025 bringt DAZN die zweite Ausgabe des Next-Gen-Indoor-Fußball-Events zu den Sportfans, welche auf eine visionäre Reise in die unendlichen Möglichkeiten der Zukunft des Fußballs mitgenommen werden.

Spannung garantiert: Dortmund gegen Bayern - der Klassiker wie nie zuvor

Mit dem BVB schließt sich der Infinity League 2025 der nächste Hochkaräter an und verleiht dem Event neben Rekordmeister Bayern München zusätzliche Star-Power. Im "Klassiker" stehen sich bei der Infinity League gemischte Teams gegenüber, bestehend aus Champions aller Generationen, Legenden, aufstrebenden Talenten und prominenten Content Creators, Frauen und Männern. Die Begegnung verspricht nicht nur packende Action, sondern auch emotionale Geschichten und unvergessliche Momente - live vor Ort in München und weltweit for free auf DAZN. Gleichzeitig bietet sie einen Vorgeschmack auf die FIFA Klub-WM 2025(TM), denn auch hier sind die Bayern und der BVB als deutsche Vertreter mit dabei und werden live und weltweit for free nur auf DAZN zu sehen sein.

Eine Bühne für die Besten: Weitere internationale Top-Klubs mit weltweiter Strahlkraft sind dabei

Die Infinity League 2025 verkörpert die besten Aspekte der ersten Edition und erfindet sich gleichzeitig in einigen Bereichen neu. Gespielt wird erneut auf dem revolutionären ASB GlassFloor und vor noch größerer Kulisse im BMW Park in München. Beim Teilnehmerfeld wird es noch spektakulärer, denn Dortmund und Bayern sind nur der Anfang: Weitere absolute internationale Spitzenklubs werden in den kommenden Wochen enthüllt. Fans können sich auf ein Teilnehmerfeld freuen, das einige der größten Klubs und Legenden der Welt vereint. Die einzigartige Kombination aus Sport, Technologie und Entertainment macht die Infinity League zu einem Event, das die Grenzen des klassischen Fußballs sprengt.

Die nächste Generation des Fußballs: Sport, Fans, Hightech, Entertainment, in einem Event der Spitzenklasse

Die Zuschauer erwartet nicht nur Spitzenfußball, sondern auch ein mitreißendes Rahmenprogramm: Hochkarätige Live-Musik-Acts, immersive Technologie und interaktive Features schaffen eine Atmosphäre, die Fußball und Entertainment perfekt vereint und die Fans vor Ort in der Halle zum Kochen bringen wird. Die Grenzen des traditionellen Fußballs werden gesprengt, egal ob in der Halle in München oder zu Hause über die DAZN-App - dieses Event wird die Fans aller Generationen begeistern. Tickets sind ab sofort auf infinityleague.de verfügbar!

Mit Bayern, Dortmund und internationaler Klasse: Die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025(TM) nur live auf DAZN

DAZN ist die Heimat des Fußballs und bringt mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund die beiden führenden deutschen Mannschaften nicht nur bei der Infinity League 2025 zu den Fans. Die beiden Spitzenteams werden Deutschland auch beim Sport-Highlight des kommenden Sommers, der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025(TM), vertreten und Fans verpassen auf DAZN keine einzige Minute des Geschehens - ab dem 15. Juni live und weltweit for free nur auf DAZN.

DAZN ist die Heimat des Fußballs. Nur auf DAZN sehen Fans die besten Wettbewerbe an einem Ort: Die UEFA Champions League, die FIFA Klub-WM 2025(TM), die Bundesliga ab 2025/26 erstmalig inkl. der legendären Konferenz sowie die besten internationalen Ligen mit LALIGA, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus bietet nur DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen - alles an einem Ort, nur auf DAZN.

