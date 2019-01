NAVAX Unternehmensgruppe

NAVAX weiter auf Expansionskurs

Wien / Berlin (ots)

Zweiter strategischer Standort in Berlin/Deutschland eröffnet

Neben der Niederlassung in Köln eröffnet NAVAX, das unabhängige IT-Systemhaus, nun seinen zweiten strategischen Standort in Deutschland in Berlin Strausberg. Ziel ist es, den deutschen Markt konsequent weiter auszubauen.

NAVAX ist bereits seit mehreren Jahren sehr erfolgreich in Köln tätig. Aufgrund des stetigen Wachstums in Nordrhein-Westfalen eröffnet das IT-Unternehmen eine zweite Niederlassung in der unmittelbaren Nähe der Hauptstadt Deutschlands, um auch dort Fuß zu fassen. Weiters ist Berlin als Arbeitsmarkt extrem interessant, da es über sehr gut ausgebildete IT-Fachkräfte verfügt und das Unternehmen Personalbedarf hat.

"Wir investieren weiter in unseren Erfolg am deutschen Markt und bauen daher unsere Präsenz in Deutschland aus. Berlin ist 'der Hub' für Start-ups, was einen interessanten Bereich für uns darstellt. Auch in puncto Arbeitskräfte hat die Hauptstadt viel zu bieten. Dieses Potenzial wollen wir nutzen, um weiter zu wachsen ", beschreibt Oliver Krizek, Eigentümer und CEO der NAVAX Unternehmensgruppe, seine Beweggründe zur Gründung der zweiten Niederlassung in Deutschland.

Über die NAVAX Unternehmensgruppe:

Die NAVAX Unternehmensgruppe ist ein unabhängiges IT-Systemhaus, das Unternehmensprozesse optimiert und Business-Softwarelösungen für national und international tätige Unternehmen einführt. Das Systemhaus betreibt Unternehmen in Deutschland und Österreich. Kunden mit über 750 Projekten in mehr als 100 Ländern der Welt arbeiten mit den NAVAX Unternehmenslösungen in den Bereichen ERP, CRM, Business Intelligence & Planung, Collaboration & Mobility sowie Cloud Services. Das Unternehmen ist u.a. Microsoft und MicroStrategy Partner und stellt eigene Software für Finanzdienstleister und Leasingunternehmen her.

