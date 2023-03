PIZ Personal

Neuer Dienststellenleiter des Karrierecenter der Bundeswehr Erfurt

Erfurt (ots)

Am 15.03.2023 übergab der scheidende Dienststellenleiter, Oberst Kai H. Kutzinski, nach 10 Jahren das Karrierecenter der Bundeswehr in Erfurt an seinen Nachfolger Oberstleutnant Sven Zickmantel. Der Beigeordnete für Sicherheit und Umwelt der Stadt Erfurt, Andreas Horn, sowie die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Erfurt, Irena Michel, waren bei der feierlichen Amtseinführung dabei. Für die musikalische Umrahmung sorgte ein Bläserquintett des Polizeiorchesters Thüringen. Die feierliche Übergabe erfolgte durch den Vizepräsidenten des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr, Christoph Keller.

Mit über 1.000 Berufsbildern in militärischen sowie zivilen Laufbahnen, mehr als 40 Studiengängen und über 70 Ausbildungsberufen gehört die Bundeswehr zu den größten Arbeitgebern Deutschlands. In den Karrierecentern der Bundeswehr werden Bewerbende einem Eignungsfeststellungs- und Auswahlverfahren unterzogen.

So ist auch das Karrierecenter der Bundeswehr Erfurt an diesem Auftrag beteiligt. Der Kernauftrag dieser Dienststelle ist die Durchführung der Eignungsfeststellungs- und Auswahlverfahren bei Bewerbenden aus Thüringen für die militärischen Laufbahnen in der Bundeswehr. Die Durchführung von Potentialfeststellungen für aktive Soldatinnen und Soldaten, sowie die Wahrnehmung von Reserveangelegenheiten gehören ebenfalls zum Kernauftrag. Mit dem Berufsförderungsdienst gelingt es zudem, ausscheidende Zeitsoldaten nach ihrer Verpflichtungszeit höherqualifiziert wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

"Ich bin heute gerne zu Ihnen gekommen, da die Bundeswehr mit Ihrem knapp 2000 Dienstposten am Standort Erfurt ein wichtiger Partner der Landeshauptstadt ist", so Andreas Horn, der das Grußwort in Stellvertretung des Oberbürgermeisters der Stadt Erfurt hielt.

Er wünschte Oberst Kai H. Kutzinski alles Gute für seinen nun beginnenden Ruhestand und dankte ihm für seine geleisteten Dienste für die Bundesrepublik Deutschland. Im Anschluss begrüßte er Oberstleutnant Zickmantel, nebst Familie in Erfurt. Zickmantel freut sich auf die bevorstehenden Aufgaben mit seinem neuen Team und die zukünftige Zusammenarbeit mit den Partnern des Karrierecenters in Thüringen.

Original-Content von: PIZ Personal, übermittelt durch news aktuell