PIZ Personal

Bundeswehr Pop-Up Karrierelounge goes Innenstadt Nürnberg

Bild-Infos

Download

2 Dokumente

Nürnberg (ots)

Am 29.10.2022, um 14 Uhr eröffnet die Bundeswehr eine Pop-Up Karrierelounge in der Nürnberger Innenstadt. Raus aus der Kaserne und in der Mitte der Gesellschaft! Bis Ende Dezember wird in Nürnberg die Bundeswehr für alle Interessierten erlebbar. Es ist bereits das bundesweit siebte Projekt dieser Art.

Auf über 300 Quadratmetern informieren ab dem kommenden Samstag Karriereberaterinnen und Karriereberater aus der Region über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr. Besonders im Fokus sind dabei neben dem klassischen Panzergrenadier auch Jobs im Stabsdienst, in der Logistik oder der IT-Technik. Mit über 1.000 Berufsbildern, in Uniform und Zivil zählt die Bundeswehr zu den größten und vielseitigsten Arbeitgebern Deutschlands.

Soldatinnen und Soldaten aus verschiedenen militärischen Einheiten stellen in Nürnberg Ihre Ausrüstung vor, erklären Ihre Tätigkeiten sowie Einsätze und geben Einblicke in Ihren Arbeitsalltag. Auf einem Hindernisparcours können erste Eindrücke aus der Grundausbildung gewonnen werden. Die Karriereberaterinnen und Karriereberater sind täglich von 11 bis 20 Uhr vor Ort, um Fragen zu beantworten und Beratungsgespräche zu führen.

"Die Pop-Up Karrierelounges haben sich seit der ersten Lounge in München im Jahr 2019 zu einem festen Bestandteil innerhalb der Personalgewinnung der Bundeswehr etabliert. Sie sind einfach eine tolle Möglichkeit die Bundeswehr mal wieder da zu zeigen wo sie steht, nämlich in der Mitte der Gesellschaft. Wir freuen uns nun in der Nürnberger Innenstadt über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten im militärischen, aber auch im zivilen Bereich mehrere Wochen informieren zu können," so Oberst Zinsmeister, Verantwortlicher und Leiter des Karrierecenters der Bundeswehr in München.

Medienvertreter mit Akkreditierung haben am Eröffnungstag ab 11:00 Uhr exklusiv die Möglichkeit die Lounge vor der Eröffnung zu besichtigen und mit Verantwortlichen zu sprechen.

Hinweise für Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Bundeswehr Pop-Up Karrierelounge Nürnberg

Zeitraum: 29.10.2022 - 31.12.2022

Öffnungszeiten: 11:00 - 20:00 Uhr (Mo - Sa)

Adresse: Breite Gasse 65

90402 Nürnberg

Akkreditierung: Bis 28.10.2022, 14:00 Uhr

Original-Content von: PIZ Personal, übermittelt durch news aktuell