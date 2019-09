Presse- und Informationszentrum Personal

Laboranten gesucht - Bewerbertag der Bundeswehr in Bruch-sal

Am Freitag, den 20. September 2019 findet beim ABC-Abwehrkommando der Bundeswehr in Bruchsal von 12 bis 19 Uhr ein Bewerbertag statt. Die Bundeswehr informiert hier über die vielfältigen Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich der Streitkräfte.

Unter dem Motto "Laboranten gesucht" macht die Bundeswehr am Bewerbertag auf die militärischen sowie zivilen Berufe in den Streitkräften für technisch und naturwissenschaftlich Interessierte aufmerksam. Insbesondere Fachkräfte und Laboranten im Bereich Chemie, Physik und Biologie können sich hier individuell bei regionalen Karriereberatern informieren. Im Fokus stehen die Berufe der Aufklärungs- und Dekontaminationsunteroffiziere der Bundeswehr, die zu den naturwissenschaftlichen Spezialisten in der Bundeswehr gehören.

In Bruchsal wird auch der Bewerbungsvorgang präsentiert. Durch Einblicke in den Verlauf des Assessments und den dazugehörigen CAT-Test am Computer erhalten die Besucher einen Einblick in das jeweilige Testverfahren. Die regionalen Karriereberater stehen den Anwesenden den gesamten Tag zur Verfügung.

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen den Bewerbertag in Bruchsal zu besuchen. Nähere Informationen gibt es auf machwaswirklichzählt.de.

