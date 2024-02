ACV Automobil-Club Verkehr

Andreas Pfister neuer Leiter Sport beim ACV

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Langjähriger Rennfahrer übernimmt die Leitung der ACV Sportabteilung von Jens Klingenberg und bringt breiten Erfahrungsschatz im elektrifizierten Motorsport mit.

Mit Beginn des Jahres 2024 stellt sich die Sportabteilung des ACV Automobil-Club Verkehr personell neu auf: Jens Klingenberg übergibt den Staffelstab nach zwölf Jahren an Andreas Pfister. Der 36-jährige Rennfahrer verantwortet von nun an die zahlreichen Motorsport-Aktivitäten des ACV auf Veranstaltungen in ganz Deutschland - vom Jugendkart-Slalom über SIM-Racing bis zum Slalom-Einsteiger-Cup. ACV Vizepräsident Karl-Heinz Hirth freut sich auf die Zusammenarbeit: "Mit Andreas Pfister konnten wir einen leidenschaftlichen und erfahrenen Rennfahrer für die Position des Leiter Sport beim ACV gewinnen. Er weiß nicht nur die besondere Bedeutung von Motorsport als Breitensport richtig einzuordnen, sondern besitzt zudem großes Know-how in dessen Elektrifizierung. Das wird uns dabei zugutekommen, unser generelles Nachhaltigkeitsengagement auch bei unseren Sport-Aktivitäten weiter voranzutreiben."

Andreas Pfister begann seine Motorsportkarriere im Kartsport, bevor er 2005 zu den Tourenwagen wechselte. Dort war er unter anderem von 2012 bis 2017 erfolgreich im European Touring Car Cup unterwegs. 2018 nahm er am weltweit ersten 24-Stunden-Rennen für Elektrofahrzeuge in der Motorsportarena Oschersleben teil (Platz 6 im Gesamtklassement). 2019 gewann er beim selben Rennen die "Europa-Wertung". Der gebürtige Franke ist zudem Lizenzinstruktor der Stufe A beim DMSB (Deutscher Motorsport Bund) und besitzt ein Ausbilderzertifikat des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund). Mit seiner Pfister Racing GmbH betreibt er neben einem Rennteam auch eine Elektro-Kartbahn in Würzburg. Andreas Pfister zu seiner neuen Aufgabe: "Ich selbst habe meine Motorsportkarriere bereits im Alter von neun Jahren im Jugendkart-Slalom begonnen und kenne deshalb die besondere Faszination dieses Sports von Kindesbeinen an. Schon allein aus diesem Grund liegt mir Motorsport als bezahlbarer Breitensport am Herzen. Der ACV nimmt seit vielen Jahren eine wichtige Stellung in Deutschlands Motorsportlandschaft ein und geht gleichzeitig die wichtige Elektrifizierung seiner Sport-Aktivitäten aktiv an. Ich freue mich sehr darauf, den Club zukünftig dabei zu unterstützen."

Das Wissen und der Erfahrungsschatz von Vorgänger Jens Klingenberg bleiben dem ACV unterdessen erhalten. Er wird die Sportabteilung als Berater auch weiterhin unterstützen.

Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell