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Juzo spendet Erlös des Sommerfests an den Bunten Kreis Augsburg

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Aichach (ots)

Die Julius Zorn GmbH (Juzo) hat am vergangenen Mittwoch, 29.07.2026 den Erlös ihres diesjährigen Sommerfests an den Bunten Kreis Augsburg übergeben.

Im Rahmen des Sommerfestes hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Juzo die Möglichkeit, verschiedene Juzo Merchandise-Artikel von Juzo zu erwerben. Von Anfang an stand dabei fest, dass der gesamte Erlös einem guten Zweck zugutekommen soll. Dank der großen Beteiligung kamen insgesamt 3.000 Euro zusammen, die nun im Rahmen einer persönlichen Spendenübergabe an den Bunten Kreis Augsburg überreicht wurden.

Mit dieser Spende möchte Juzo dazu beitragen, dass der Bunte Kreis Augsburg seine wertvolle Arbeit für schwer kranke Kinder, Jugendliche und deren Familien fortsetzen und weiterentwickeln kann. Ein besonderer Teil der Unterstützung kommt dabei dem Therapiezentrum Ziegelhof in Stadtbergen zugute. Hier bekommen kranke und körperlich stark beeinträchtigte Kinder und Jugendliche ein großes Angebot therapeutischer Maßnahmen wie beispielsweise die heilpädagogische Förderung mit dem Pferd. Neben tiergestützter Therapie und Pädagogik beherbergt der Ziegelhof auch einen rollstuhlgerechten Klettergarten, der Kindern und Jugendlichen mit und ohne Einschränkungen gemeinsame Erlebnisse ermöglicht. Darüber hinaus entsteht derzeit mit dem Brückenhaus ein Hospiz für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Dieses soll künftig betroffene Familien in besonders herausfordernden Lebensphasen begleiten.

Im Rahmen einer Führung über den Ziegelhof stellte Jasmin Speth, Fundraising-Referentin des Bunten Kreises Augsburg, die vielfältigen Angebote der Einrichtung vor und gewährte persönliche Einblicke in die tägliche Arbeit mit den Familien. Dabei wurde deutlich, wie eng medizinische, therapeutische und pädagogische Unterstützung miteinander verzahnt ist, um den betroffenen Kindern und ihren Angehörigen bestmöglich zur Seite zu stehen.

"Unser Sommerfest lebt vom Miteinander, und genau dieses Miteinander konnten wir heute beim Bunten Kreis erleben", sagte Bernd Mangold, Prokurist und Bereichsleiter Technik bei Juzo, bei der Spendenübergabe. "Die Führung über den Ziegelhof hat uns eindrucksvoll vor Augen geführt, wie wichtig die Arbeit des Bunten Kreises für unsere Region ist und mit wie viel Engagement und Herz hier Kinder und Familien begleitet werden. Es freut uns sehr, dass die Erlöse unseres Sommerfestes dazu beitragen können, Kindern und ihren Angehörigen ein Stück Lebensqualität, Zuversicht und Unterstützung zu schenken."

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Juzo, die durch den Kauf der Juzo Merchandise-Artikel zum Erfolg der Spendenaktion beigetragen haben. Gemeinsam haben sie dafür gesorgt, dass aus einem gelungenen Sommerfest eine wertvolle Unterstützung für Kinder und Familien werden konnte - ganz im Sinne von #herzlichgestrickt und #fairgestrickt.

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