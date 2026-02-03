Julius Zorn GmbH

Juzo präsentiert die sechs neuen Trend Colours 2026/27

Aichach (ots)

Die Julius Zorn GmbH (Juzo) präsentiert zum 01. Februar 2026 die neuen Trend Colours 2026/27.

Unter dem Motto "Colours in the City" verbindet Juzo funktionelle Kompression mit urbanem Lifestyle und setzt farbliche Akzente, die Modebewusstsein, Individualität und Lebensfreude unterstreichen.

Die sechs neuen Trendfarben Cosy Violet, Pure Olive, Strong Green, Icy Blue, Casual Blue und Sweet Coral sind inspiriert von Architektur, Natur und modernem Streetstyle. Sie bringen Bewegung, Energie und Emotion in den Alltag - mal ruhig, mal kraftvoll, mal verspielt. Damit werden Kompressionsstrümpfe zu einem Ausdruck persönlichen Stils und zu einem festen Bestandteil moderner, selbstbewusster Outfits.

Farben, die die City zum Leuchten bringen

Die Trend Colours 2026/27 begleiten modebewusste Trägerinnen und Träger durch das urbane Leben - vom entspannten Cafébesuch über den Arbeitsalltag bis hin zum abendlichen Stadtbummel. Jede der sechs Farben erzählt eine eigene Geschichte und greift Aspekte des lebendigen Stadtgefühls auf.

Kompression mit Stil - mitten im Leben, mitten in der City

Mit den neuen Trend Colours zeigt Juzo einmal mehr, dass medizinische Kompression nicht nur funktionell, sondern auch modisch überzeugen kann. Die Farbauswahl ist vielseitig kombinierbar und richtet sich an alle, die ihre Kompressionsbekleidung mit Freude, Selbstbewusstsein und Style tragen möchten.

Die Juzo Trend Colours 2026/27 - Colours in the City sind ab dem 01. Februar 2026 im medizinischen Fachhandel erhältlich.

