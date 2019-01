Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Hauck & Aufhäuser Kapitalmarktausblick: Politik lahmt, Wirtschaft boomt

Frankfurt am Main (ots)

- Börsengeschehen 2019 im Zeichen der Politik - Gegenbewegung nach Kursverlusten möglich - Renten mit wenig Renditepotenzial

Die Politik wird in diesem Jahr das Börsengeschehen maßgeblich bestimmen. Davon geht Burkhard Allgeier, Geschäftsführer der H&A Global Investment Management GmbH (HAGIM) und Chief Investment Officer (CIO) bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, in seinem Ausblick für 2019 aus. Themen wie die ungeklärten Brexit-Modalitäten, der Handelsstreit zwischen China und den USA oder die Frage nach der Stabilität der Eurozone hätten die Kraft, Kapitalmarktturbulenzen auszulösen. Rückblickend seien das Zusammenwirken dieser Störfaktoren und ihr Effekt auf die Aktienmärkte im vergangenen Jahr unterschätzt worden.

Rezessionsrisiko gering

Ein ausgeprägtes Rezessionsrisiko sieht Allgeier dabei 2019 nicht. Sicherlich zeige die globale Konjunktur im zehnten Jahr des Aufschwungs Ermüdungserscheinungen. Dennoch sei die Binnenkonjunktur in den einzelnen Ländern bei guter Arbeitsmarktlage und akkommodierender Geldpolitik zu robust für einen scharfen globalen Abschwung oder eine Rezession. Damit sei das konjunkturelle Umfeld für Aktien weiterhin günstig, denn echte Aktien-Baissen entstünden in aller Regel nur in ökonomischen Rezessionsphasen. Hinzu komme, dass spätzyklische Phasen oftmals genau jene Zeiträume seien, die mit zu den ertragreichsten für Aktieninvestoren gehörten. "Viele Investoren haben sich in den 'mageren' Ertragsphasen zuvor bereits aus dem Markt verabschiedet - dabei kommt das Beste oft zum Schluss", so Allgeier.

Mehr Informationen zu unserer Einschätzung erhalten Sie hier: https://www.hauck-aufhaeuser.com/fileadmin/Pressemitteilungen/190122_PM_Kapitalmarktausblick.pdf

