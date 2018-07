Carsharing boomt in Hamburg: 200.000 Kunden allein bei car2go / Die Hamburger setzen auf Carsharing: 200.000 Kunden nutzen car2go in ihrer Stadt. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/115255 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/car2go Group GmbH" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Für viele Hamburger ist car2go längst Alltag - und es werden immer mehr. Über 200.000 car2go Kunden sind es mittlerweile in der Hansestadt. Das sind knapp 33 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Seit 2011 ist der flexible Carsharing-Anbieter car2go in Hamburg aktiv und hat in den vergangenen sieben Jahren zahlreiche Stadtbewohner von seinem Prinzip der spontanen Automiete überzeugt.

Hamburg ist damit nach Berlin und Madrid der drittgrößte car2go Standort in Europa. Bereits 72 Millionen Kilometer haben die car2go Kunden mit den 800 zur Verfügung stehenden Fahrzeugen in der Hansestadt zurückgelegt. Dabei können die Kunden zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen wählen. So steht für jeden Anlass das passende Auto bereit, sei es der smart fortwo für den Weg zur Arbeit oder eines der Mercedes-Modelle (A-Klasse, CLA und GLA) für einen Ausflug mit der Familie oder Freunden.

"Die Stadt Hamburg ist ein wichtiger Partner für car2go", sagt Olivier Reppert, CEO der car2go Group. Im Mai 2017 hat die Hansestadt eine Grundsatzvereinbarung mit der Daimler AG, der Muttergesellschaft von car2go, abgeschlossen. Das Ziel: Das Aufbauen der Elektroladeinfrastruktur in Hamburg bei gleichzeitiger Aufstockung der elektrischen Carsharing-Flotte in der Stadt. So sollen in der Hansestadt bis Ende 2019 die 400 smart Modelle von car2go schrittweise elektrifiziert werden. Zudem wird die Integration der Carsharing-Angebote in die städtische Mobilitätsplattform switchh ausgebaut, um den Hamburgerinnen und Hamburgern künftig die Nutzung des Hamburger Verkehrsverbunds sowie Car- und Bikesharing aus einer Hand anbieten zu können.

Hamburg hat alles, was eine Carsharing-Stadt braucht: Neben einer hohen Bevölkerungsdichte sowie der Größe, bietet die Hansestadt mit ihrer guten Infrastruktur den perfekten Mobilitätsmix und fördert als städtischer Kooperationspartner den Ausbau der Elektromobilität. "Free-floating Carsharing hat nicht nur für die Stadt Hamburg Vorteile, weil es die Luftqualität verbessert und das Verkehrsaufkommen verringert. Auch unsere 200.000 car2go Kunden sind überzeugt von der flexiblen Mobilität, die sie täglich nutzen können", betont Reppert.

