Tödliche Hundeangriffe in Deutschland: Wie gefährlich sind Kampfhunde wirklich?

Die Fälle sorgen für Entsetzen: Am Montag stirbt ein Baby in Hessen, weil der Familienhund dem Kind in den Kopf beißt, nur acht Tage zuvor verbluten in Hannover zwei Menschen in ihrer Wohnung, nachdem sie von ihrem Staffordshire-Terrier "Chico" attackiert wurden. Der Fall um Kampfhund Chico ist auch deshalb besonders dramatisch, weil das Unglück möglicherweise hätte verhindert werden können: Schon vor Jahren hatte eine Hundetrainerin vor dem Tier gewarnt. Wiltrud Remstedt hatte Chico 2011 kennengelernt und festgestellt, dass das Tier übermäßig aggressiv war. Die Trainerin schrieb ein Gutachten mit der Empfehlung, dass der Staffordshire-Terrier unbedingt einer Wesensprüfung unterzogen werden solle. Seitdem war der Stadt die Gefährlichkeit des Hundes bekannt, geschehen ist allerdings nichts. Wie gefährlich sind Kampfhunde, und wie sollte mit Tieren wie Hund Chico umgegangen werden? Darüber spricht Steffen Hallaschka am Mittwoch live mit der Hundetrainerin Wiltrud Remstedt.

Sie wurde als Junge geboren: Wie Kim Petras in Hollywood als Sängerin ihren Traum lebt

Sie hat Millionen Klicks auf Youtube, steht in ihrem Musikvideo an der Seite von Paris Hilton - Kim Petras ist auf dem besten Weg, die neue Popstar-Entdeckung in den USA zu werden. Seit rund zwei Jahren lebt die 25-jährige Rheinländerin in Los Angeles und wird mit ihrer Musik immer erfolgreicher. "Ich glaube, wenn das 13-jährige Ich jetzt mein Leben sehen würde, würde ich ausrasten und wäre mega happy", sagt Kim Petras. Und damit meint sie nicht nur ihren musikalischen Erfolg - denn Kim wurde eigentlich als Tim geboren. Schon früh erkannte das Kind, dass es lieber ein Mädchen sein möchte. Als sie zwölf Jahre alt ist, beginnt sie mit einer Hormontherapie, mit 16 kommt es endlich zur geschlechtsangleichenden Operation - damals ist Kim der weltweit jüngste Mensch, an dem eine Transgender-OP durchgeführt wird. stern TV hat die 25-Jährige in Los Angeles getroffen und mit ihr über den Erfolg, ihren Antrieb und ihre Hoffnung für die Zukunft gesprochen. Am Mittwoch ist Kim Petras live im Studio zu Gast.

Außerdem in der Sendung:

Nach Drogenrazzia im Frankfurter Bahnhofsviertel: Hat sich die Situation vor Ort verbessert?

Nach Amokfahrt von Münster: Augenzeugen der Tat sprechen live bei stern TV

