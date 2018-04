Köln (ots) - Der Streit um Paragraf 219a: Sollte das Werbeverbot für Abtreibungen gekippt werden?

Sie wurde angeklagt, weil sie informiert - die Frauenärztin Nora Szász. Weil die 56-Jährige auf ihrer Website angibt, dass ihre Praxis unter anderem auch Schwangerschaftsabbrüche durchführt, haben Abtreibungsgegner die Ärztin angezeigt. Grund dafür ist Paragraf 219a im Strafgesetzbuch: Das Werbeverbot für Abtreibungen. Nora Szász ist dabei kein Einzelfall: Zum Teil müssen Ärzte bis zu vierstellige Strafen zahlen, weil sie über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Schon länger steht der Paragraf in der Kritik, noch Anfang März wollte die SPD einen Antrag zu seiner Streichung stellen. Nach Widerstand aus der Union machte die Partei einen Rückzieher - die Opposition wirft der SPD nun vor, "eingeknickt" zu sein. Doch welche Auswirkungen hat der Paragraf? stern TV hat zwei Gynäkologinnen getroffen, die wegen des Paragrafen angezeigt wurden, hat Abtreibungsgegner begleitet und eine Frau kennengelernt, die sich vor rund vier Jahren zu einer Abtreibung entschlossen hat - und diese Entscheidung bis heute nicht bereut. Über die Frage, ob Paragraf 219a gekippt werden sollte, diskutieren am Mittwoch live Dr. Silke Launert von der CSU, Katharina Schulze von den Grünen und die Frauenärztin Nora Szász.

Ausweg Privatinsolvenz: Wie Ex-Weltklasseschwimmerin Sandra Völker den Kampf gegen die Schulden gewonnen hat

Jahrelang saß sie auf einem Schuldenberg - doch jetzt kann sie ein neues Leben beginnen: Schwimmweltmeisterin und Olympia-Silbermedaillengewinnerin Sandra Völker. Nach ihren herausragenden Erfolgen als Sportlerin war die heute 44-Jährige in die Schuldenfalle gerutscht: Investitionen in windige Fonds, eine Wohnung an der Alster - ohne sich immer wieder Geld zu leihen, konnte Völker ihre hohen Fixkosten nicht mehr decken, rutschte in Hartz IV. 113.000 Euro Schulden hatte Völker, als sie im November 2013 Privatinsolvenz anmeldete. Die Symbole ihres Erfolges musste sie versteigern, darunter auch ihre Silbermedaille von den Olympischen Spielen 1996. Doch jetzt ist klar: Sandra Völker hat den Kampf gegen die Schulden gewonnen. stern TV hat die ehemalige Schwimmerin exklusiv bei Gericht begleitet. Ihre emotionale Reaktion auf die Entscheidung der Gläubiger: Mittwoch live bei stern TV. Mit Sandra Völker im Studio zu Gast ist außerdem ihre Insolvenzberaterin, Verena Vogt.

Wegen einer Fruchtwasserembolie verlor sie Hände und Füße: Wie geht es Andrea Dahm heute?

Spektakuläre Bilder: Wie drei Extrem-Kajakfahrer bei Minusgraden den isländischen Wasserfall Goðafos bezwingen

