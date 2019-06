3m5. Media GmbH

OUTPUT.DD: Dresdnerin erhält 3m5. Excellence Award für beste Dissertation im Bereich IT

An der TU Dresden ist die beste Dissertation im Bereich Informatik ausgezeichnet worden: Das IT-Unternehmen 3m5. verlieh gestern (20. Juni 2019) im Rahmen der Messe OUTPUT.DD den "3m5. Excellence Award" an Claudia Loitsch aus Dresden. Mit einem Preisgeld von 3000 Euro ist der Award die am höchsten dotierte Auszeichnung im Rahmen der Veranstaltung.

"Ich freue mich sehr, dass der 3m5. Excellence Award in diesem Jahr an eine Frau geht, die zweifache Mutter von sehr kleinen Kindern ist", sagte Michael Eckstein, Geschäftsführer von 3m5. "Das zeigt: Wenn das Arbeitsumfeld stimmt, klappt es auch mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - nicht nur bei Frauen, sondern zunehmend auch bei Männern."

Die Dissertation der gebürtigen Görlitzerin trägt den Titel "Designing Accessible User Interfaces for All by Means of Adaptive Systems" und befasst sich mit dem barrierefreien Zugang zu digitalen Inhalten. Claudia Loitsch: "Barrierefreiheit ist seit Jahren mein Steckenpferd. Ich fasse dabei das Thema Accessability weit und betrachte nicht nur körperlich und geistig behinderte Menschen, sondern auch ältere und die mit temporären Beeinträchtigungen." Dafür erhielt Loitsch nicht nur international Beachtung, sondern weckt auch Interesse in der Wirtschaft. Die Arbeit von Loitsch war von einer Fachjury der Fakultät für Informatik ausgewählt und für den Preis vorgeschlagen worden.

