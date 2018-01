harder-online erstmals auf der "KarriereStart" in Dresden

Zeithain (ots) - "Wir sind mit dabei!" - Die Verpackungsspezialisten der harder-online GmbH aus Zeithain werden erstmals auf der "KarriereStart" in Dresden mit einem eigenen Stand vertreten sein. Vom 19. bis 21. Januar präsentiert das Unternehmen auf der größten Bildungs-, Job- und Gründermesse des Freistaates Sachsen seine vielfältigen Job- und Ausbildungsangebote.

"Unser Unternehmen ist in den letzten Jahren überproportional gewachsen, die Mitarbeiterzahl hat sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt und wird weiter wachsen. Von daher ist es uns wichtig, den zukünftigen Bedarf an Fachkräften aus der Region zu decken und selbst Ausbildungsplätze für moderne Druckberufe zu schaffen.", nennt Stefan Harder, Inhaber der harder-online GmbH, die Gründe für die Teilnahme an der Karriere-Messe.

In diesem Jahr wird das Hightech-Druckunternehmen Medientechnologen Druck und Druckweiterverarbeitung ausbilden. Detaillierte Informationen bekommen alle Interessenten in Halle 2 am Stand B 12 und auf der Webseite labelprint24.com. "Wir laden Sie ein, unseren Messestand zu besuchen und mit unseren Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen."

Die harder-online GmbH ist ein europaweit agierender Systemhersteller von Verpackungsmitteln. Unter der Marke "labelprint24" werden Etiketten, Mehrlagenetiketten, Faltschachteln, Beipackzettel und Versandkartons für mehr als 3000 namhafte Kunden in ganz Europa hergestellt. In der Branche zählt der E-Commerce-Anbieter zu den Pionieren der digitalen Drucktechnik und produziert am Standort Zeithain in einer der ersten digitalen Druckfabriken Deutschlands.

Über 30.000 Besucher werden an den drei Messetagen auf dem Dresdener Messegelände erwartet, um sich über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten und Weiterbildungs- und Jobangebote der rund 500 Aussteller zu informieren.

