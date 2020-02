Neu bei quirion: Mit dem Kindersparplan ab einem Euro pro Tag Vermögen aufbauen

quirion - eine Tocher der Quirin Privatbank AG

- Digitale Geldanlage quirion bietet ab sofort Kindersparplan an - Sparen ab einem Euro pro Tag, keine Mindestanlage, die ersten 10.000 Euro komplett kostenfrei anlegen - Stiftung Warentest: Aktiensparen für Kinder wegen oft langer Laufzeit besonders lohnenswert

Wer für seine Kinder oder Enkelkinder sparen möchte, kann das jetzt schon ab einem Euro pro Tag(1) und ohne Mindestanlage renditeorientiert am Kapitalmarkt tun - mit dem neuen Kindersparplan von quirion (www.quirion.de), der digitalen Geldanlage der Quirin Privatbank.

"Eltern und Großeltern haben oft den Wunsch, für die Zukunft ihrer Kinder und Enkel finanziell vorzusorgen", so Martin Daut, CEO der quirion AG. "Leider mangelt es bisherigen Angeboten wie Spar- oder Tagesgeldkonten, Schutzbriefen und Juniordepots entweder an der notwendigen Flexibilität oder einer angemessenen Ertragskraft, oder sie sind schlichtweg viel zu teuer. Das haben wir mit dem quirion-Kindersparplan geändert."

Günstig, flexibel, renditeorientiert

Mit einer monatlichen Sparrate ab 30 Euro und ohne Mindestanlagesumme kann mit dem Kindersparplan von quirion gezielt Vermögen für den Nachwuchs aufgebaut werden. Die ersten 10.000 Euro werden im Regularpaket komplett kostenfrei verwaltet. Das Geld wird breit gestreut und kostengünstig in Assetklassenfonds und ETFs investiert. Anleger haben entsprechend ihrem persönlichen Risikoprofil die Wahl zwischen zehn Vermögensverwaltungsstrategien mit einem variierenden Aktien- und Anleihenanteil. Auch eine Investition in eine nachhaltige Strategie ist möglich, ebenso zusätzliche Ein- und Auszahlungen.

Aktiensparen für Kinder besonders sinnvoll

Eltern und Großeltern beginnen oft schon zur Geburt des Nachwuchses, Geld für dessen Zukunft beiseitezulegen. Das heißt, bis zum Abruf des angesparten Geldes bleibt meist sehr viel Zeit. Dieser Zeitfaktor wiederum ist die beste Voraussetzung, um renditestark am Kapitalmarkt anzulegen. Das bestätigt auch die Stiftung Warentest.(2) "Ein ETF-Kindersparplan wie der von quirion vereint alle Vorteile, die für einen zielgerichteten Vermögensaufbau wichtig sind: Er ist kostengünstig, flexibel, und schon mit kleinsten Beträgen können die weltweiten Rendite-Chancen der Märkte systematisch eingesammelt werden - einfach und bequem von der heimischen Couch aus", so Daut.

Sparpläne stark gefragt

Regelmäßiges Sparen ist nicht nur für den Vermögensaufbau von Kindern interessant, sondern in allen Altersklassen und Lebenssituationen gefragt. Derzeit betreut quirion etwa 8.000 Sparpläne mit einem Volumen von rund 2,4 Millionen Euro. Insgesamt verwaltet quirion per Ende Januar knapp 16.000 Kunden mit einem Volumen von rund 400 Millionen Euro.

Regelmäßig sparen zahlt sich aus

Die Grafik und die Beispielrechnungen zeigen, was aus regelmäßigen Einzahlungen werden kann, wenn sie in einen quirion-Sparplan (Globales Anlageportfolio mit 70 % Aktien und 30 % Anleihen) investiert werden.

1. Sparziel erste Wohnungseinrichtung, 5.000 Euro: Spardauer 10 Jahre, Sparrate 30 Euro: Aus den eingezahlten 3.600 Euro werden mit dem quirion-Sparplan bei einer angenommenen Rendite von 7 % per anno (3) nach Kosten insgesamt 5.132 Euro.

2. Sparziel Weltreise, 15.000 Euro: Spardauer 15 Jahre, Sparrate 50 Euro: Aus den eingezahlten 9.000 Euro werden mit dem quirion-Sparplan bei einer angenommenen Rendite von 7 % per anno3 nach Kosten insgesamt 15.555 Euro.

3. Sparziel Ausbildung/Studium(4), 30.000 Euro: Spardauer 15 Jahre, Sparrate 100 Euro: Aus den eingezahlten 18.000 Euro werden mit dem quirion-Sparplan bei einer angenommenen Rendite von 7 % per anno3 nach Kosten insgesamt 31.110 Euro.

Bei der Eröffnung eines Kindersparplanes bis zum 31. März 2020 erhalten Neukunden bis zu 50 Euro Sparrate geschenkt.(5)

(1) Sparrate von 30 EUR im Monat entspricht Ø 1 EUR pro Tag (2) https://www.test.de/Sparen-fuer-Kinder-4824915-0/ (3) Basis für die Berechnung ist eine angenommene Rendite von jährlich 7,0 %. Diese Annahme basiert auf den zuletzt tatsächlich erzielten Renditen der Strategie Globales Anlageportfolio mit 70 % Aktien und 30 % Anleihen. Seit dem 1. Juli 2018 ist quirion rechtlich selbstständig und hat als quirion AG in dieser Strategie vom 1.1.2019 bis 31.12.2019 eine Rendite von 17,49 % erzielt. Bis zum 30. Juni 2018 erfolgte die quirion-Vermögensverwaltung durch die Quirin Privatbank AG. Die Renditen lagen für die Strategie 70 % Aktien und 30 % Anleihen vom 1.7.2017 bis 30.6.2018 bei 4,55 %, vom 1.7.2016 bis 30.6.2017 bei 11,7 %, vom 1.7.2015 bis 30.6.2016 bei -3,30 %, vom 1.7.2014 bis 30.6.2015 bei 11,61 % und vom 1.7.2013 bis 30.6.2014 bei 14,78 %. Hinweis: Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Prognosen, wie die oben getroffene, sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. (4) Annahmen: Bachelorstudium, sechs Semester, durchschnittliche Kosten pro Monat ca. 833 EUR. (5) Teilnahmebedingungen: http://ots.de/dNqW4e

Über quirion:

Die quirion AG ist einer der führenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern den Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung an. quirion ist eine 100-prozentige Tochter der Quirin Privatbank AG. Anleger können über www.quirion.de mit kostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den Ertrags-Chancen der internationalen Kapitalmärkte profitieren. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG, gründete quirion 2013 zunächst als Marke der Quirin Privatbank. Die Vermögensverwaltung erfolgte bis zum 30. Juni 2018 durch die Quirin Privatbank AG und seit dem 1. Juli 2018 durch die quirion AG. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirion revolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank.

