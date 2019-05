Fürstentum Liechtenstein

ikr: Österreichs Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend, Juliane Bogner-Strauß zu Besuch in Liechtenstein

Vaduz (ots)

- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit unter: http://www.presseportal.ch/de/pm/114520/100828039 -

Am Dienstag, 14. Mai besuchte die österreichische Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend Juliane Bogner-Strauss, das Fürstentum Liechtenstein. Anlass für den Besuch war unter anderem der Frauen Businesstag, an dem die Ministerin die Eröffnungsrede hielt.

Das Programm der Ministerin für Frauen, Familien und Jugend anlässlich ihres zweiten Liechtenstein Besuchs war dicht gepackt. Nach einer kurzen Begrüssung durch Regierungsrat Mauro Pedrazzini besichtigte die Delegation aus Österreich das Liechtensteinische Landesmuseum, wo aktuell die Ausstellung zum 300 jährigen Jubiläum Liechtensteins zu sehen ist. Danach folgte ein Höflichkeitsbesuch bei S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz.

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern

Im Rahmen eines Arbeitsmittagessens tauschten sich die beiden Familienminister dann über die EU-Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und deren Umsetzung in den beiden Ländern aus. In der Richtlinie ist neben den Regelungen für einen teilweise bezahlten Elternurlaub und einem Urlaub für pflegende Angehörige ein zehntägiger bezahlter Vaterschaftsurlaub vorgesehen. Ein weiteres Thema, welches am Mittagessen besprochen wurde, war die in Liechtenstein in Umsetzung befindliche Neugestaltung der Kita Finanzierung, mit der die Mitarbeiter im Ministerium für Gesellschaft derzeit intensiv beschäftigt sind.

Nach einem Höflichkeitsbesuch bei Regierungschef Adrian Hasler begab sich die Delegation zum Vaduzer-Saal, wo die Bundesministerin die Eröffnungsrede am Frauen Businesstag hielt.

Pressekontakt:

Ministerium für Gesellschaft

Sandro D'Elia, Generalsekretär

T +423 236 60 10

Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell