Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.

Landesweite Initiative "Kibaz im Kinderzimmer": Sportjugend NRW und AOK bringen Familien in Bewegung

Duisburg

Ausgleichende Bewegungs- und Spielanregungen für die Kleinsten trotz der aktuell stark begrenzten Freizeitmöglichkeiten: Mit der landesweiten Initiative "Kibaz im Kinderzimmer" hat die Sportjugend NRW zusammen mit der AOK Rheinland/Hamburg und der AOK NORDWEST ein Internet-Angebot mit sportlich-fröhlichen Bewegungsideen für die eigenen vier Wänden konzipiert, das sich an Familien mit ihren Kindern (vor allem den drei- bis sechsjährigen Nachwuchs) richtet. "Kibaz" steht als Kurzbegriff für das mittlerweile etablierte Kinderbewegungsabzeichen NRW, das die Kinder für gewöhnlich in einem Sportverein erleben. Jetzt fallen diese Veranstaltungen leider aus. Daher kommt das Kibaz in die Kinderzimmer und will Eltern mit ihren Kindern einige Möglichkeiten aufzeigen, auch auf kleinem Raum witzige, fantasievolle, actionreiche, aber auch ruhigere Bewegungsideen zu erproben.

Unter dem Internet-Link http://go.sportjugend.nrw/kiki stehen attraktive Spielvorschläge sowie thematisch passende Mal- oder Bastelvorlagen zum Download bereit. Denn es gibt viele gute Gründe für bewegtes Spiel zu Hause! Unterstützt wird diese Initiative durch die beiden AOKs in NRW im Rahmen der bestehenden Gesundheitspartnerschaft mit dem Landessportbund NRW. Alle allgemeinen Informationen über das Landesprogramm "Kibaz" sind unter www.kibaz.de hinterlegt.

