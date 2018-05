Duisburg (ots) - Trotz Spielkonsolen oder privater Lauftreffs: Der organisierte Sport schreibt in Nordrhein-Westfalen dank zeitgemäßer Angebote seine besondere Erfolgsgeschichte fort. Insgesamt 5,092 Millionen Vereinsmitglieder verzeichnet der Landessportbund NRW in der aktuellen Bestandserhebung (Stichtag: 1. Januar 2018), ein kleines Plus von rund 21.000 Personen (5,071 Millionen) gegenüber der Vorjahresstatistik. Damit hat die Gesamtzahl beim - mit klarem Abstand - größten der 16 deutschen Landessportbünde den Höchststand aus dem Jahr 2007 (5,112 Millionen) nur knapp verfehlt.

Gleichzeitig ist die Zahl der NRW-Sportvereine, vor allem bedingt durch gezielte Fusionen, auf noch 18.460 (2017: 18.596) und somit zum achten Mal hintereinander gesunken. Die 5,092 Millionen gemeldeten Sportlerinnen und Sportler an Rhein und Ruhr teilen sich in rund 3,137 Millionen männliche bzw. 1,954 Millionen weibliche Personen auf. Der Organisationsgrad (der Anteil der Bevölkerung, der als Mitglied im Sportverein registriert ist) liegt in NRW somit bei rund 28,5 Prozent - gegenüber bundesweit zuletzt 33,21 Prozent.

Weitere Informationen: www.lsb.nrw oder http://go.lsb.nrw/wis22018

Pressekontakt:

Landessportbund NRW

Stabsstelle Presse

Frank-Michael Rall (Pressesprecher), Telefon: 0203/7381-852

Ramona Clemens (Pressereferentin), Telefon: 0203/7381-850

Email: presse@lsb.nrw

Friedrich-Alfred-Straße 25

47055 Duisburg

Original-Content von: Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V., übermittelt durch news aktuell