Linz (ots) - AGA startet auf dem diesjährigen Kongress die Patienteninformationskampagne "Arthroskopie hilft". 5.000 Mitglieder werden in den aktiven Austausch zwischen Arzt und Patient eingebunden.

Der diesjährige Jahreskongress der AGA - Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie in Linz (Österreich) steht ganz im Zeichen des Aufbruchs. Die größte europäische Fachgesellschaft präsentiert ihren 5.000 Mitgliedern unter dem Motto "Arthroskopie hilft" ein umfassendes Aktionspaket für eine neue Gesprächsqualität mit Patient und Öffentlichkeit, um aktiv über den Nutzen der Arthroskopie aufzuklären.

Ziel der Kampagne ist es, wichtige Fakten zur Arthroskopie bekannter zu machen und bestehenden Vorurteilen entgegen zu wirken. So sind die Mitglieder eingeladen, eigene Vorträge, Patienteninformationsveranstaltungen oder Tage der offenen Tür in Praxen und Kliniken zu veranstalten und dabei Materialien wie Patientenratgeber, Poster, Postkarten und Videos einzusetzen. Den Höhepunkt findet die Aktion im "Tag der Arthroskopie" am 1. Februar 2019. Die Kampagnen-Website "arthroskopie-hilft.de" bietet zusätzlich umfassende medizinische Informationen und räumt mit Fakten, Mythen und Meinungen rund um die Methode der Arthroskopie auf. Auch Social Media wie Facebook, Instagram und YouTube kommen zum Einsatz.

"Arthroskopie-heute basiert auf 40jähriger Erfahrung in der Praxis und ist belegt durch fundierte wissenschaftliche Studien. Im Mittelpunkt steht dabei aber immer der Patient mit seinen individuellen Bedürfnissen", erklärt der AGA-Präsident Prof. Dr. med. Helmut Lill. "Die breite Einsatzmöglichkeit der schonenden Arthroskopie für immer mehr Indikationen möchten wir erlebbar machen - mit und für unsere Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz und zum Austausch mit unseren Patienten."

AGA meets public: Live-Event "Prävention am Limit" in der neuen "AGArena"

Den Auftakt zum Diskurs mit der Öffentlichkeit macht ein Live-Event am 13. September auf dem Kongress: Im neu geschaffenen Format "AGArena" diskutieren Mediziner der AGA, prominente Spitzensportler und Zuschauer im Design Center Linz über Möglichkeiten und Grenzen der Prävention im Profisport. Als Gäste begrüßt der Moderator "Mr. Millionenshow" Armin Assinger die österreichische Olympiasiegerin im Big Air Anna Gasser und die ehemalige österreichische Skirennläuferin Michaela Kirchgasser.

"Die AGArena ist eine Einladung zum Austausch und zur Diskussion", freuen sich die Kongresspräsidenten Dr. Florian Dirisamer und Dr. Philipp Heuberer über das neue Format des AGA-Kongress. "Für uns fängt Medizin nicht erst bei der Behandlung an. Das zeigt sich besonders anschaulich im Sportbereich. Verletzungsprävention ist Teil des Profisports, den wir kontinuierlich gemeinsam mit den Sportlern erarbeiten und weiterentwickeln. Dieses Wissen möchten wir verstärkt mit der Öffentlichkeit teilen und uns auch den Fragen von Freizeitsportlern stellen."

Zu den Highlights im wissenschaftliche Programm gehören:

- Keynote-Referenten aus England, Frankreich, Österreich, Schweiz und Deutschland - Neue und moderne Sitzungsformate:

1) DeepSpace: Ein Raum für 3-D Präsentationen von CT und MRT-Aufnahmen des menschlichen Körpers in Zusammenarbeit mit dem Ars Electronica Center Linz 2) Kontroverse im Boxring: Ein Diskussionsformat, das unter Beteiligung des Publikums mit kontroversen Kurz-Statements in einem echten Boxring stattfindet 3) Speakers Corner mit Kurzvorträgen der besten wissenschaftlichen Poster 4) Science Circle mit Präsentationen der besten Arbeiten aus der Grundlagenforschung

- Wissenschaftliche Sitzungen, die von den AGA-Komitees zu speziellen Themen (Knie, Schulter, Hüfte, Ellenbogen, Fuß) gestaltet werden - Wissenschaftliche Sitzungen von Gastgesellschaften, z.B. der Polnischen Arthroskopiegesellschaft, der Österreichischen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (ÖGOuT) oder der Österr. Gesellschaft für Fußchirurgie (ÖGF) - Symposien speziell für Radiologen und speziell für Physiotherapeuten am Samstag - Programm speziell für die AGA-Assistenzärzte und die AGA-Studenten

Virtual-Reality-Training am Simulator

Insbesondere im Bereich der Aus- und Weiterbildung zeigt sich die spannende Weiterentwicklung der Arthroskopie. Die AGA hat die "virtuelle Arthroskopie" in ihr Aus- und Weiterbildungskonzept eingebunden. Das Ziel des Kurses "AGA-SimulatorTrainingArthroskopie (STArt)" besteht darin, dass Auszubildende nach Abschluss des Kurses selbständig und sicher mit dem Arthroskop und Instrumenten kleinere simulierte Eingriffe an Knie- und Schultergelenk durchführen können. Daneben besteht für Studenten und angehende Arthroskopeure in Linz die Möglichkeit in hochkarätig ausgestatteten Dry Labs in kleinen Gruppen das arthroskopische Arbeiten und OP-Techniken am Modell üben. Zum wissenschaftlichen Programm gehören auch eine Vielzahl an Theorie- und Präparateworkshops für alle Gelenkmodule des Ausbildungskurrikulums der AGA. Ziel dieser Qualifikationen ist sowohl in Theorie als auch in der praktischen Umsetzung die höchste Behandlungsqualität für die Patienten sicherzustellen.

50 Aussteller präsentieren auf dem AGA Jahreskongress im Design Center Linz auf einer Ausstellungsfläche von 800 Quadratmetern medizinische Produkte und Innovationen aus der Industrie.

Über die AGA, Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie

Die AGA ist die größte europäische Fachgesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie mit mehr als 5.000 Mitgliedern. Die Ziele der AGA sind unter anderem Nachwuchsförderung, Weiterbildung, Standespolitik im Zusammenhang mit der Arthroskopie und Gelenkchirurgie, Sicherung und Kontrolle der Qualität und die Unterstützung und Finanzierung von wissenschaftlichen und klinischen Projekten. Die AGA hat ihren Sitz in der Schweiz.

