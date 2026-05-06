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Neues Ranking: Wechsel an der Spitze der beliebtesten Transporter

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Hamburg (ots)

Der Transporter Opel Vivaro überzeugt die Betreiber von Nutzfahrzeugflotten am meisten und löst den jahrelangen Spitzenreiter Ford Transit Custom im Ranking von Ayvens in Deutschland ab.

Der Autoleasinganbieter Ayvens (vormals ALD Automotive und LeasePlan) hat seine Daten über gewerblich geleaste Transporter ausgewertet und die Top 10 veröffentlicht.

Mit 21 Prozent landet der Opel Vivaro auf dem ersten Platz, gefolgt vom Ford Transit Custom und Mercedes Vito mit je 13 Prozent. Die Hersteller Opel, Ford, Mercedes und Volkswagen schaffen es mit weiteren Modellen ins Ranking, auf Platz 10 landet Citroen mit seinem Berlingo.

Die beliebtesten E-Transporter sind der ID.Buzz und der Transporter von Volkswagen. Dahinter folgen mit den beiden elektrischen Modellen Combo und Vivaro zwei Fahrzeuge von Opel sowie der elektrische Transit Custom von Ford. Wie zuvor haben sich die elektrischen Modelle auch in diesem Jahr keinen Platz unter den Top 10 sichern können, sondern würden in einer Gesamtwertung über alle Antriebe ab Platz 11 hinter den konventionellen Antrieben rangieren.

Top 10 der beliebtesten Transporter:

Opel Vivaro (21,0 %) Ford Transit Custom (13,3 %) Mercedes Vito (13,0 %) Ford Transit (7,8 %) Opel Combo (5,5 %) Volkswagen Caddy (4,0 %) Volkswagen Transporter (3,8 %) Ford Transit Connect (3,4 %) Mercedes Sprinter (2,8 %) Citroen Berlingo (2,2 %)

Diese E-Transporter überzeugen:

Volkswagen ID Buzz (1,3 %) Volkswagen Transporter (0,8 %) Opel Combo (0,5 %) Opel Vivaro (0,5 %) Ford Transit Custom (0,4 %)

Die Auswertung zeigt, dass Fuhrparkleiter bei der Anschaffung von E-Transportern immer noch zurückhaltend sind. Jedoch erhöhen Hersteller die Batteriekapazitäten, um den Anforderungen der Praxis gerecht zu werden. Es gibt mittlerweile neue attraktive E-Transporter von weltweiten Herstellern mit Reichweiten bis zu 400 Kilometern und Ladegeschwindigkeiten bis zu 80 Prozent in 20 Minuten.

Christopher Schmidt, Commercial Director bei Ayvens, erklärt dazu: "Bei Transportern entscheidet die Praxis. Nutzlast, Reichweite unter Last, zusätzliche Verbraucher wie Werkzeuge oder Kühlaggregate sind entscheidende Faktoren bei unseren Kunden. Ihre Betriebsabläufe müssen ohne Unterbrechung laufen. Deshalb ist die Elektrifizierung im Nutzfahrzeugbereich komplexer als im Pkw-Segment. Als herstellerunabhängiger Anbieter können wir diese Komplexität objektiv managen. Wir vergleichen markenübergreifend, stützen uns auf umfangreiche Flotten- und Nutzungsdaten und finden gemeinsam mit unseren Kunden die Lösung, die im jeweiligen Anwendungsfall am besten funktioniert - damit sie sich voll auf ihr Geschäft konzentrieren können."

Ayvens unterstützt beim Umstieg auf Elektromobilität durch eine genaue Analyse des Fuhrparks und der Anforderungen der Betreiber von Transporterflotten sowie durch eine umfassende Beratung bei der Auswahl der E-Transportermodelle und Infrastruktur am Firmensitz.

Anmerkung für die Redaktion:

Basis: Gewerblich geleaste Transporter, Bestellungen 2025 über sämtliche Antriebsarten hinweg

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