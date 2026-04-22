Ayvens - ALD AutoLeasing D GmbH -
Ayvens präsentiert die gefragtesten Elektroautos
Düsseldorf (ots)
Der Skoda Enyaq ist zum dritten Mal in Folge der Gewinner der gefragtesten vollelektrischen Pkw in der Kundenflotte von Ayvens in Deutschland. Der SUV verteidigt mit 8 Prozent Anteil an den Elektroauto-Bestellungen seine Platzierung.
Ayvens (vormals ALD Automotive und LeasePlan) verwaltet in Deutschland über 320.000 gewerblich genutzte Fahrzeuge. Nun hat der Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Experte die Pkw-Bestellungen 2025 ausgewertet und nach der Veröffentlichung der Top-10-Dienstwagen die beliebtesten reinen Stromer bekannt gegeben.
Hinter dem Sieger Skoda Enyaq landet der Volkswagen ID.7 mit 7,5 Prozent auf dem zweiten Platz. Danach folgt der Smart #5 mit 6,6 Prozent. Mit dem Smart #1 und einem Anteil von 3,7 Prozent schafft es dieser Hersteller außerdem auf den neunten Platz.
Mehrfach-Platzierungen gibt es auch bei anderen Herstellern. Polestar landet mit dem Polestar 4 auf der Nummer 4 und mit dem Polestar 2 auf Platz 7 in der Liste von Ayvens. BMW kann sich mit den Modellen i5, iX3 und iX1 über die Listenplätze 6, 8 und 10 freuen.
Das sind die Top 10 der reinen Elektroautos:
- Skoda Enyaq (8,0 %)
- Volkswagen ID.7 (7,5 %)
- Smart #5 (6,6 %)
- Polestar 4 (5,8 %)
- Audi Q6 E-Tron (5,5 %)
- BMW i5 (5,4 %)
- Polestar 2 (4,3 %)
- BMW iX3 (3,9 %)
- Smart #1 (3,7 %)
- BMW iX1 (3,0 %)
Gemeinsam mit seinen Partnern unterstützt das Unternehmen Kunden auf ihrem Weg in die Elektromobilität - von der Analyse des Fuhrparks über die Auswahl und Finanzierung der passenden Modelle bis hin zur Implementierung. Martin Kössler, Geschäftsführer von Ayvens in Deutschland: "Jede dritte Neuzulassung bei Ayvens weltweit ist ein vollelektrisches Auto. Das zeigt uns, dass die Mobilitätswende in den Unternehmensflotten in vollem Gange ist."
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Anmerkung für die Redaktion:
- Basis: Gewerblich geleaste vollelektrische Pkw, Bestellungen 2025
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