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Ayvens präsentiert die gefragtesten Elektroautos

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Düsseldorf (ots)

Der Skoda Enyaq ist zum dritten Mal in Folge der Gewinner der gefragtesten vollelektrischen Pkw in der Kundenflotte von Ayvens in Deutschland. Der SUV verteidigt mit 8 Prozent Anteil an den Elektroauto-Bestellungen seine Platzierung.

Ayvens (vormals ALD Automotive und LeasePlan) verwaltet in Deutschland über 320.000 gewerblich genutzte Fahrzeuge. Nun hat der Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Experte die Pkw-Bestellungen 2025 ausgewertet und nach der Veröffentlichung der Top-10-Dienstwagen die beliebtesten reinen Stromer bekannt gegeben.

Hinter dem Sieger Skoda Enyaq landet der Volkswagen ID.7 mit 7,5 Prozent auf dem zweiten Platz. Danach folgt der Smart #5 mit 6,6 Prozent. Mit dem Smart #1 und einem Anteil von 3,7 Prozent schafft es dieser Hersteller außerdem auf den neunten Platz.

Mehrfach-Platzierungen gibt es auch bei anderen Herstellern. Polestar landet mit dem Polestar 4 auf der Nummer 4 und mit dem Polestar 2 auf Platz 7 in der Liste von Ayvens. BMW kann sich mit den Modellen i5, iX3 und iX1 über die Listenplätze 6, 8 und 10 freuen.

Das sind die Top 10 der reinen Elektroautos:

Skoda Enyaq (8,0 %) Volkswagen ID.7 (7,5 %) Smart #5 (6,6 %) Polestar 4 (5,8 %) Audi Q6 E-Tron (5,5 %) BMW i5 (5,4 %) Polestar 2 (4,3 %) BMW iX3 (3,9 %) Smart #1 (3,7 %) BMW iX1 (3,0 %)

Gemeinsam mit seinen Partnern unterstützt das Unternehmen Kunden auf ihrem Weg in die Elektromobilität - von der Analyse des Fuhrparks über die Auswahl und Finanzierung der passenden Modelle bis hin zur Implementierung. Martin Kössler, Geschäftsführer von Ayvens in Deutschland: "Jede dritte Neuzulassung bei Ayvens weltweit ist ein vollelektrisches Auto. Das zeigt uns, dass die Mobilitätswende in den Unternehmensflotten in vollem Gange ist."

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Anmerkung für die Redaktion:

Basis: Gewerblich geleaste vollelektrische Pkw, Bestellungen 2025

Weitere Informationen:

https://ots.de/XzLlld

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