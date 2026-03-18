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Elektromobilität auf dem Vormarsch: Ayvens veröffentlicht neue Top 10 der beliebtesten Dienstwagen

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Düsseldorf (ots)

Der Ford Focus ist der beliebteste Dienstwagen bei Ayvens in Deutschland, einem der führenden Anbieter für herstellerunabhängige und nachhaltige Mobilitätsdienstleistungen. Mit Skoda Enyaq und Volkswagen ID.7 auf den Plätzen 2 und 3 haben es erstmalig zwei vollelektrische Pkw unter die Spitzenreiter geschafft.

Der Autoleasinganbieter Ayvens (vormals ALD Automotive und LeasePlan) hat in diesem Jahr wieder seine gewerblich geleasten Pkw über sämtliche Antriebsarten hinweg ausgewertet und eine Liste der Dienstwagenfavoriten veröffentlicht.

Die neue Analyse bestätigt, dass Elektromobilität in den Köpfen der Fuhrparkentscheider in den Unternehmen und bei den dienstwagenberechtigten Fahrern angekommen und auf dem Vormarsch ist. War in der Auswertung im vergangenen Jahr der Skoda Enyaq als einziges reines E-Auto im Top-10-Ranking, so sind es mit den Modellen Volkswagen ID.7, Smart #5 sowie Polestar 4 zusätzlich jetzt schon knapp die Hälfte.

Dieses Mal haben SUV-zugeordnete Karosserieformen gegenüber Kombis die Nase vorn. Sehr knapp ist es auf den Rängen 4 und 5 sowie 8 bis 10, wo erst die zweite Stelle hinter dem Komma über die Rangfolge entschieden hat. Hier setzt sich Polestar 4 gegen die Verbrenner Skoda Octavia und BMW X3 durch.

Das sind die Top 10 der beliebtesten Dienstwagen:

Ford Focus (3,6 %) Skoda Enyaq (3,2 %) Volkswagen ID.7 (3,0 %) Mercedes GLC (2,8 %) Skoda Kodiaq (2,8 %) Smart #5 (2,7 %) BMW 3er (2,5 %) Polestar 4 (2,3 %) Skoda Octavia (2,3 %) BMW X3 (2,3 %)

Die Elektroauto-Durchdringung bei Ayvens weltweit erreichte 43 Prozent der Neuzulassungen von Personenkraftwagen für 2025 (vollelektrisch 32 % und Plug-in-Hybrid 11 %) gegenüber 39 Prozent im Jahr 2024. Martin Kössler, Geschäftsführer von Ayvens in Deutschland sagt dazu: "Die Mobilitätswende wird durch die Zulassungen in den gewerblichen Flotten vorangetrieben. Jetzt ist es wichtig, diese Entwicklung fortzusetzen, Unternehmen auf ihrem Weg in die Elektromobilität zu unterstützen und die Infrastruktur weiter zu verbessern."

Anmerkung für die Redaktion:

Basis: Gewerblich geleaste Pkw, Bestellungen 2025 über sämtliche Antriebsarten hinweg

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