Mr. Lodge GmbH fasst Angebot für Firmenkunden in einem zentralen Servicebereich zusammen

Mr. Lodge bündelt seine langjährige Expertise in der Vermittlung von möbliertem Wohnraum für Mitarbeiter von Unternehmen und präsentiert diesen Service nun in einem eigenständigen Firmenkundenbereich auf der Website. Ziel ist es, eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, die Unternehmen einen einfachen, schnellen und transparenten Zugang zu einem seit Jahren bewährten Service bietet.

Vermittlung von Wohnraum als strategischer Vorteil im Recruiting

Der Wohnungsmarkt in München ist angespannt - und das hat direkte Auswirkungen auf die Personalgewinnung. Wohnungen für Mitarbeiter sind längst mehr als ein organisatorisches Detail: Sie werden zum entscheidenden Benefit für Recruiting, Onboarding und Mitarbeiterbindung.

Mit dem neuen Firmenkundenbereich rückt Mr. Lodge die Bedürfnisse von Personalabteilungen und HR-Verantwortlichen in den Vordergrund:

"München ist eine der wirtschaftsstärksten Regionen Europas - und gerade deshalb braucht es Lösungen für die Wohnungsfrage. Wohnungen sind mehr als nur ein Dach über dem Kopf: Sie sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen und die Zukunftsfähigkeit des Standorts", betont Norbert Verbücheln, Geschäftsführer der Mr. Lodge GmbH.

Klarheit und Effizienz für HR-Abteilungen

Mit einer klar abgegrenzten Firmenkundensparte und den Bereichsleitern Vermietung Doris Palmiero und Felix Zenko als eindeutige Ansprechpartner wird die Zusammenarbeit für Unternehmen noch einfacher. Ziel ist es, den HR-Abteilungen schnelle, professionelle und transparente Prozesse rund um die Wohnungssuche für Mitarbeiter zu ermöglichen. Damit unterstützt Mr. Lodge Unternehmen, den organisatorischen Aufwand spürbar zu reduzieren und die Unterbringung von Mitarbeitern effizient zu gestalten - von der Auswahl geprüfter Apartments bis hin zu mehrsprachiger Betreuung.

Bewährter Service mit neuer Sichtbarkeit

Das Wohnungsangebot für Mitarbeiter namhafter Firmen ist bei Mr. Lodge seit vielen Jahren etabliert und professionell betreut. In 20 Jahren wurden Wohnungen für 40.000 Mitarbeiter vermittelt. Zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen schätzen insbesondere die schnelle Kommunikation und die lösungsorientierte Zusammenarbeit mit dem Team von Mr. Lodge. Durch die eigenständige Positionierung dieses Services erhält das Angebot nun den Rahmen, den es verdient: mehr Sichtbarkeit, klare Strukturen, und eine passgenaue Unterstützung der Zielgruppe.

Der Firmenkundenbereich ist über folgenden Link zu erreichen:

https://www.mrlodge.de/firmenservice

Über Mr. Lodge:

Die Mr. Lodge GmbH verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung im Immobilienbereich. Die Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Segmente Verkauf von Wohnimmobilien und die Vermietung möblierter Wohnungen und Häuser. Im Bereich Verkauf von Wohnimmobilien berät und unterstützt Mr. Lodge ca. 5.000 Immobilieneigentümer sowie weitere Privatkunden. Im Bereich Vermietung ist Mr. Lodge mit ca. 2.300 vermittelten Wohnungen und Häusern pro Jahr der führende Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit im Großraum München sowie am Tegernsee und im Oberland. Mr. Lodge beschäftigt über 80 Mitarbeiter und bietet die Beratung in 24 Sprachen an. www.mrlodge.de

