Weiterer Ausbau der internationalen Consumer Praxis - Spencer Stuart holt Angela Grammatikos als Beraterin

Frankfurt am Main / München / Düsseldorf

Mit Angela Grammatikos beginnt eine Konsumgüterexpertin und Volljuristin mit umfassender Erfahrung als Beraterin bei Spencer Stuart, einem der weltweit führenden Top Executive Search- und Leadership Advisory Unternehmen. Grammatikos wird mit ihrer Expertise im Konsumgüterbereich sowie in Sport & Entertainment und ihrem starken Netzwerk dabei helfen, die Aktivitäten in der Consumer- sowie Sports & Entertainmentindustrie auf nationaler wie internationaler Ebene auszubauen.

Angela Grammatikos verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungs- und Beratungspositionen in einem breiten Spektrum von Branchen. Dazu zählen Konsumgüter, Sport & Unterhaltung sowie Executive Search und Leadership Advisory. Sie arbeitete mehrere Jahre für Russell Reynolds Associates, wo sie unter anderem die europäische Sports Practice und den News & BI Subsektor leitete. Eine weitere Station führte sie zum Executive Search Unternehmen True Search, das seinen Fokus auf Digitalunternehmen legt. Vor ihrer Tätigkeit im Executive Search war Grammatikos Geschäftsführerin beim Markenverband. Hier betreute sie über 400 Konsumgüterunternehmen und baute ein starkes Netzwerk zu deren Vorständen und Geschäftsführungen auf.

Davor bekleidete sie mehrere leitende Positionen in der Sport- und Unterhaltungsindustrie, u.a. bei den Organisationskomitees für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2004 in Athen, die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland sowie die Bewerbung Münchens für die Olympischen Winterspiele 2018. Sie leitete außerdem eine Vielzahl weiterer internationaler Projekte für große Organisationen und Regierungen.

Mit diesem Hintergrund weiß Grammatikos, worauf es ankommt, um die Herausforderungen in dieser Zeit der Transformation zu meistern. Dies erfordert nicht nur transformationale Führung und umfassende Managementkompetenzen, sondern auch einen klaren Fokus auf Diversität, Gleichberechtigung & Inklusion und effektive weibliche Führung als entscheidende Elemente.

Angela Grammatikos hat Jura an der Ludwig-Maximilians-Universität München studiert und mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen. Zudem absolvierte sie einen Master in Leadership & Communications der TUM School of Management und der Tsinghua University Beijing.

Lars Gollenia, Geschäftsführer von Spencer Stuart Deutschland: "Wir freuen uns, mit Angela Grammatikos eine versierte und erfahrene Expertin für unsere Consumer Praxis gewonnen zu haben. Mit ihrem profunden Know-how sowohl im Bereich Executive Search als auch in der Konsumgüter- und Sportbranche - verbunden mit einem langjährig gewachsenen Netzwerk - wird Angela Grammatikos unser Team tatkräftig verstärken."

Mit Angela Grammatikos setzt Spencer Stuart seine Wachstumsstrategie fort, die u.a. eine Vergrößerung des Beraterteams umfasst, um der steigenden Nachfrage aus wettbewerbsintensiven Wirtschaftsbereichen gerecht zu werden.

Über Spencer Stuart

Spencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker der Top-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart unterstützt Klienten zudem mit Dienstleistungen im Bereich Leadership Advisory bei der Potenzial- und Talententwicklung, bei Kulturfragen sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien. Besondere Expertise hat Spencer Stuart bei der Begleitung unternehmenskritischer Entscheidungen auf höchster Ebene, in Nachfolge- und Übernahmesituationen sowie bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen. Das Unternehmen ist weltweit mit mehr als 450 Consultants in über 70 Büros in mehr als 30 Ländern vertreten.

