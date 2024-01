Sandals Resorts International (SRI)

Januar Sale bei Sandals Resorts: 125 Euro Rabatt pro Buchung für Reisen bis Dezember 2026

München (ots)

Die exklusiven All-Inclusive Sandals Resorts für Erwachsene sind nicht nur für ihre herausragenden Strandlagen, vielfältigen Aktivitäten und kulinarischen Genüsse bekannt, sondern überraschen aktuell auch mit einem exklusiven Rabattcode für einen unvergesslichen Traumurlaub in der Karibik.

Mit dem Code 'SAVE125' können bis zu 125 Euro bei Neubuchungen über sandalsresorts.eu bei sieben oder mehr Nächten gespart werden. Der Promo-Code ist ab sofort bis zum 31. Januar 2024 gültig und kann in allen 18 adult-only Sandals Resorts angewendet werden, einschließlich des Sandals Saint Vincent and The Grenadines, das am 27. März eröffnet wird. Der Rabattcode ist für alle Zimmerkategorien und Reisedaten bis zum 31. Dezember 2026 gültig.

Darüber hinaus können Gäste, die in den Jahren 2024, 2025 und 2026 einen Urlaub in der Karibik planen, bei einem Aufenthalt von drei oder mehr Nächten bis zu 45 Prozent auf Unterkünfte in den Sandals Resorts sparen, bei einem Aufenthalt von sieben oder mehr Nächten gibt es einen zusätzlichen Rabatt von 5 Prozent. Die Angebote variieren je nach Reisezeitraum und Zimmerkategorie und gelten für Buchungen bis zum 31. Januar 2024 mit Reisezeitraum bis Dezember 2026.

Eine Auswahl von Angeboten der Sandals Resorts findet sich nachfolgend. Die Preise beinhalten eine Ersparnis von 125 EUR pro Buchung, wenn Sie den Promo-Code "SAVE125" angeben. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen:

Im Sandals Barbados können Gäste im Reisezeitraum vom 01. August 2024 bis 30. August 2024 sieben Nächte in der Zimmerkategorie Caribbean Deluxe aktuell ab 1.599 Euro pro Person verbringen. Bis zu 20 Restaurants stehen den Gästen sowohl im Sandals Barbados als auch im benachbarten Sandals Royal Barbados zur Verfügung. Das Luxury-Inclusive-Konzept umfasst alle Mahlzeiten, Snacks, Getränke einschließlich Premium-Spirituosen, Trinkgelder vor Ort, kostenlose Land- und Wassersportarten sowie Flughafentransfers in der Karibik. Flüge sind in dem Angebot nicht enthalten.

Auch das Sandals Emerald Bay auf der exklusiven Halbinsel Great Exuma in den Bahamas bietet seinen Gästen ein besonderes Angebot. Es beinhaltet sieben Übernachtungen in der Zimmerkategorie Beach House Luxury Club Level inklusive Club Sandals Concierge Service, alle Trinkgelder, alle Mahlzeiten, Snacks und Getränke inklusive Premium-Spirituosen in einer Auswahl von elf Restaurants und sechs Bars, kostenlose Land- und Wassersportaktivitäten, zwei Tauchgänge pro Tag für zertifizierte Taucher, Zugang zu einem preisgekrönten 18-Loch-Golfplatz, der von der Golflegende Greg Norman entworfen wurde, sowie Flughafentransfers. Das Angebot kostet derzeit ab 2.195 Euro pro Person für den Reisezeitraum vom 1. August bis 30. Oktober 2024. Flüge sind nicht inklusive.

Auf Saint Lucia erwartet das Sandals Halcyon Beach seine Gäste mit einem Angebot für sieben Nächte in der Zimmerkategorie Crystal Lagoon Poolside Luxury, für derzeit ab 1.679 Euro pro Person im Reisezeitraum vom 01. Juli 2024 bis 31. Oktober 2024. Das Angebot beinhaltet alle Mahlzeiten, Snacks, Getränke einschließlich Premium-Spirituosen, eine Auswahl aus sechs verschiedenen Restaurants und fünf Bars, darunter eine Swim-up Poolbar, sowie unbegrenzte Land- und Wassersportmöglichkeiten (bis zu zwei Tauchgänge pro Tag für zertifizierte Taucher), Trinkgelder und Flughafentransfers in der Karibik. Flüge sind nicht inbegriffen.

Die Angebote sind online unter www.sandalsresorts.eu buchbar, geben Sie bei der Buchung "SAVE125" an.

Weitere Informationen über Sandals und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter www.sandalsresorts.eu.

Flash Sale Bedingungen und Konditionen:

Verwenden Sie den Promo-Code SAVE125, um eine zusätzliche Ersparnis von 125 EUR auf neue Buchungen zwischen dem 26. Dezember '23 und dem 31. Januar '24 zu erhalten. Mindestaufenthalt: 7 Nächte. Bitte beachten Sie: Der Promo-Code SAVE125 kann bei der Buchung nicht in Verbindung mit einem anderen Promo-Code verwendet werden.

Ersparnis von bis zu 45 % plus weitere 5 % bis maximal 1.015 EUR auf den Unterkunftsanteil einer Sandals-Buchung für Reisen bis zum 26. Dezember (bitte beachten Sie: Urlaube können nur bis zu 3 Jahre im Voraus gebucht werden). Die Rabatte variieren je nach Resort, Zimmerkategorie, Reisedatum und Buchungsdauer. Es können Mindestaufenthaltsanforderungen gelten. Buchen Sie bis zum 31. Januar '24.

Die Preise gelten pro Person, basierend auf 2 Erwachsenen in einem Zimmer auf All-inclusive-Basis und beinhalten alle anwendbaren Ermäßigungen. Die Preise sind zum Zeitpunkt der Übermittlung/Veröffentlichung korrekt, unterliegen der Verfügbarkeit und können ohne Vorankündigung geändert oder zurückgezogen werden. Für weitere Informationen besuchen Sie www.sandalsresorts.eu/en/specials/current-offers/.

Unique Caribbean Holidays Ltd, eingetragener Sitz 2nd Floor Nucleus House, 2 Lower Mortlake Road, Richmond, England, TW9 2JA, handelt als Agent für Sandals und Beaches Resorts Intl.

