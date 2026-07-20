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(Fris)Urlaub? Jeder zweite Mann würde sich im Ausland verschönern lassen

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Berlin (ots)

Für 51 Prozent der deutschen Männer kommt Beautytourismus in Frage

14 Prozent haben es schon getan - Ein Drittel hat es noch nie erwogen

Mit Glatze in den Urlaub und mit wallender Mähne zurück: Das ist wohl der Traum vieler Männer, wenn das Haupthaar langsam aber sicher den Rückzug antritt. Beim Beautytourismus werden Schönheitsbehandlungen im Ausland oft mit Erholung am Strand oder einem Städtetrip verknüpft. Und tatsächlich würde sich jeder zweite Mann außerhalb von Deutschland verschönern lassen, wenn ihm der Eingriff zu Hause zu kostspielig ist. Das ergab eine Umfrage im Auftrag von KAYAK, einer führenden Reisesuchmaschine. 1) 14 Prozent haben bereits eine Beautybehandlung im Ausland vornehmen lassen.

Wenn selbst aussichtsreiche Kandidaten für das Amt des Fußball-Bundestrainers zu ihren Schönheitseingriffen stehen, muss Man(n) sich mit dem Wunsch nach optischer Veränderung nicht verstecken. Tatsächlich würden sich mehr deutsche Männer als Frauen im Ausland aufhübschen lassen, wenn es günstiger wäre als zu Hause (51 Prozent vs. 49 Prozent). Und außerhalb von Deutschland bereits schon mal was machen lassen, haben Männer auch häufiger als Frauen (14 Prozent vs. 10 Prozent).

"Beautytourismus ist längst kein Tabu mehr", sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. "Männer sind dabei oft pragmatischer und verbinden gerne das Angenehme eines Urlaubs mit dem Nützlichen, etwa der Wiedererlangung eines vollen Haupthaars."

Beautytourismus: Zwischen Sprachbarrieren und dem Wunsch nach Bonus-Meilen

Jeder Dritte (33 Prozent) hat dennoch noch nie an eine Haartransplantation, Botox-Behandlung oder Fettabsaugung im Ausland gedacht. Der häufigste Grund dafür ist die Sprachbarriere. Jeder zehnte Mann würde sich nicht dort behandeln lassen, wo er der Sprache nicht mächtig ist. Fünf Prozent würden lieber Mehrkosten für eine Behandlung in Deutschland in Kauf nehmen.

Mal eben in den Urlaub fliegen, ein bisschen Strand genießen, Falten glätten lassen und dann auch noch zusätzlich bei der Behandlung sparen oder Bonus-Meilen für den nächsten Flug einstreichen? Würde es ein Treueprogramm für Schönheitsreisen geben, dann wünschten sich die meisten befragten Männer einen Rabatt auf Behandlungen (39 Prozent). Aber auch ein Upgrade beim Hotelzimmer (36 Prozent) oder Bonus-Meilen für den nächsten Flug (36 Prozent) wären gerne gesehen.

Türkei beliebt für Beautytourismus: Aktuelle Flugpreise für Istanbul und Antalya

Eine der beliebtesten Destinationen für Beautytourismus ist die Türkei. Im vergangenen Jahr reisten knapp 1,4 Millionen Menschen in das Land am Bosporus mit dem Ziel, eine Schönheitsbehandlung in Anspruch zu nehmen.2) Oft werden diese Reisen dann auch genutzt, um sie mit einem Strand- oder Städteurlaub zu kombinieren. Aktuell kosten Flüge nach Istanbul im Schnitt 283 Euro, nach Antalya 323 Euro - das zeigt das Flugpreistrends-Dashboard von KAYAK.

1) Methodik der Auswertung:

Die Erkenntnisse basieren auf einer Online-Umfrage von PureSpectrum unter 1.011 in Deutschland lebenden Personen, die mindestens einmal pro Jahr international privat verreisen. Die Befragung fand vom 13. bis 20. August 2024 statt.

2) Quelle: https://www.ushas.gov.tr/de/saglik-turizmi-verileri/

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