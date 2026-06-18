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Goodbye Standardurlaub: Das sind die zehn Trendreiseziele aus Deutschland

Hanoi, Toronto und Podgorica führen die Liste der Sommer-Trends 2026 an

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Berlin (ots)

Sommer, Sonne, Mittelmeer? Nicht unbedingt. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Auswertung der Flugsuchanfragen für den Sommerurlaub von KAYAK, einer führenden Reisesuchmaschine. So denken Reisende aus Deutschland ihren Urlaub zunehmend neu: Statt ausschließlich auf die klassischen Ferienziele in Südeuropa zu setzen, rücken Destinationen stärker in den Fokus, die für Entdeckergeist, kulturelle Neugier, Fernweh und Alternativen zum gewohnten Sommerurlaub stehen.

Langstreckenziele in Asien, Afrika und Südamerika stehen im Ranking für den Wunsch nach großen Reisen, neuen Perspektiven und intensiven kulturellen Eindrücken. Besonders deutlich wird das am stark gestiegenen Interesse an Reisezielen in Asien: Gleich drei Destinationen aus der Region schaffen es in die Top Ten der Ziele mit dem größten Anstieg an Flugsuchanfragen in Deutschland. Angeführt wird das gesamte Ranking von Hanoi, die vietnamesische Hauptstadt verzeichnet mit einem Plus von 75 Prozent den stärksten Anstieg der Flugsuchen und steht damit exemplarisch für die wachsende Lust auf asiatische Reiseerlebnisse. Auch Peking auf Platz acht (+26 Prozent) und Seoul auf Platz neun (+25 Prozent) zeigen, dass asiatische Metropolen mit ihrer Mischung aus Kultur, Kulinarik und urbaner Dynamik im Sommer 2026 besonders von Interesse sind.

Neben dem starken Asien-Interesse zeigen die weiteren Trendziele, wie unterschiedlich Reisende aus Deutschland ihren Sommerurlaub 2026 denken. Toronto (+47 Prozent) und Edinburgh (+28 Prozent) stehen für Städtereisen in milderen Klimazonen, eine Alternative zu klassischen Hitzedestinationen. Podgorica (+41 Prozent) rückt als weniger überlaufenes und vergleichsweise günstiges Europa-Ziel stärker in den Fokus.

Daneben gewinnen Destinationen an Sichtbarkeit, die für besondere Natur- und Landschaften stehen: Nairobi (+39 Prozent) als Ausgangspunkt für Safari-Reisen, Port Louis auf Mauritius (+37 Prozent) und Victoria auf den Seychellen (+24 Prozent) für Inselurlaub jenseits der naheliegenden Klassiker. Mit Bogotá (+28 Prozent) schafft es zudem eine südamerikanische Metropole in die Top Ten, die kulturelle Neugier und den Wunsch nach neuen urbanen Reiseerfahrungen widerspiegelt.

"Deutschlands Trendziele für den Sommer 2026 zeigen, dass Reisende mehr Abenteuer suchen", sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. "Es geht nicht mehr nur um den klassischen Strandurlaub, sondern um Reiseerlebnisse, die sich neu, besonders oder weniger vorhersehbar anfühlen. Ob Asien, Kanada, der Balkan oder Ostafrika: Viele der mehr gefragten Ziele stehen für einen Perspektivwechsel."

Wer die Entwicklung der Flugpreise in diesen und weiteren Weltregionen im Blick behalten möchte, der kann dafür das Flugpreistrends-Dashboard von KAYAK nutzen. Das Tool zeigt, wie sich durchschnittliche Flugpreise für internationale Flüge ab Deutschland im Wochen- und Jahresvergleich entwickeln - sowohl nach Regionen als auch für ausgewählte Reiseziele. So lässt sich einordnen, ob steigendes Interesse an bestimmten Destinationen auch mit veränderten Flugpreisen einhergeht.

Methodik:

Die Insights zu den günstigsten und angesagtesten Reisezielen im Report "Reise-Check-in: Günstige Urlaubsziele 2026" basieren auf einer Analyse von Flugsuchen für die 100 meistgesuchten Reiseziele auf KAYAK.de und verbundenen Marken zwischen dem 1. März und dem 12. April 2026 für Reisen zwischen dem 1. Juni und dem 15. September 2026. Als "Trendziele" gelten Ziele mit dem größten Anstieg des Suchvolumens im Vergleich zum Vorjahr.

Über KAYAK

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