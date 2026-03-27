Mayer & Dau Immobilien GmbH

Mayer & Dau Immobilien ist "Makler des Jahres 2026" - Deutscher Immobilienpreis geht an wachstumsstarkes Familienunternehmen mit internationaler Ausrichtung

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Köln/Oldenburg/Mallorca (ots)

Eine der höchsten Auszeichnungen der deutschen Immobilienbranche geht in diesem Jahr nach Norddeutschland: Mayer & Dau Immobilien wurde mit dem Deutschen Immobilienpreis 2026 in der Kategorie "Makler des Jahres" ausgezeichnet.

Der Deutsche Immobilienpreis gilt als die bedeutendste Auszeichnung der Branche und wird häufig als "Oscar der Immobilienwirtschaft" bezeichnet. Eine unabhängige Fachjury zeichnet jährlich Unternehmen aus, die durch herausragende Leistungen, Innovationskraft, nachhaltige Unternehmensführung sowie höchste Kundenzufriedenheit überzeugen.

In einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld setzte sich Mayer & Dau Immobilien erfolgreich durch und sicherte sich den ersten Platz. Die Preisverleihung fand am 25. März 2026 in Köln statt.

Benjamin Dau, Geschäftsführer:

"Diese Auszeichnung zu gewinnen, hat für mich und uns als Familienunternehmen eine ganz besondere Bedeutung. In einem Wettbewerbsumfeld mit so starken Marktbegleitern fühlt es sich an, als hätten wir die Champions League gewonnen. Nicht ohne Grund wird der Deutsche Immobilienpreis als Oscar der Immobilienbranche bezeichnet. Dass uns eine derart hochkarätige Jury aus führenden Fachexperten ausgewählt hat, erfüllt uns mit großem Stolz - und bestätigt uns zugleich darin, unseren eingeschlagenen Weg mit voller Überzeugung weiterzugehen und unser Wachstum in Deutschland sowie auf Mallorca konsequent fortzusetzen."

Mayer & Dau Immobilien hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der dynamischsten Maklerunternehmen in Deutschland entwickelt. Mit mehreren Standorten sowie einer wachsenden Präsenz auf Mallorca verbindet das Unternehmen regionale Stärke mit internationaler Perspektive.

Der Erfolg basiert auf klarer Strategie, innovativen Vermarktungskonzepten, starken Netzwerken und einem klaren Werteverständnis.

Die Auszeichnung bestätigt die Position des Unternehmens als innovativer Vorreiter der Branche.

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