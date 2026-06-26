KAYAK Europe GmbH

KAYAK-Auswertung: Urlaubsflüge zu beliebten Reisezielen in Europa günstiger als im Vorjahr

Madrid derzeit 28 Euro günstiger

Preisentspannung auch für Málaga und Mallorca

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Gute Nachrichten für alle, die ihren Sommerurlaub noch nicht gebucht haben oder nach Last-Minute-Schnäppchen suchen: Für ausgewählte Städte und Sonnenziele können Reisende aus Deutschland derzeit von einem attraktiven Preisfenster profitieren.

Das zeigt eine aktuelle Auswertung von KAYAK, einer führenden Reisesuchmaschine. Nach Auswertung tausender Flugsuchdaten liegen die durchschnittlichen Flugpreise im Juni unter anderem für Barcelona, Faro, Funchal, Gran Canaria, Lissabon, Madrid, Málaga, Mallorca, Thessaloniki und Wien unter, beziehungsweise nahezu auf dem Vorjahresniveau. Für die beliebten Urlaubsorte Málaga und Mallorca zeigt sich zuletzt eine Preisentspannung: Seit Anfang Juni liegen beide Destinationen unter, beziehungsweise nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Auch die Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira lässt sich im Jahresverlauf 2026 überwiegend günstiger erreichen als 2025. Derzeit liegen die Preise durchschnittlich 20 Euro niedriger als im Juni 2025.

Auch Städtereiseziele bieten Sparpotenzial: Madrid liegt mit durchschnittlich 241 Euro 28 Euro unter dem Vorjahreswert. Nach einem zwischenzeitlichen Preisanstieg haben sich die Flugpreise zuletzt wieder entspannt. Für Lissabon hingegen bewegen sich die durchschnittlichen Flugpreise über weite Strecken sehr nah an den Vorjahreswerten und liegen Anfang Juni leicht darunter. Damit hat sich die portugiesische Hauptstadt im Jahresvergleich als besonders stabil erwiesen. Lagen die durchschnittlichen Flugpreise 2026 für die österreichische Hauptstadt Wien über weite Strecken deutlich unter dem Niveau von 2025, steigen sie seit Anfang Juni leicht auf nun durchschnittlich 224 Euro an.

"Trotz allgemeiner Ansicht, dass Flugreisen in diesem Jahr deutlich teurer sind, lassen sich Schnäppchen finden. Momentan entwickeln sich die Flugpreise in Europa im weltweiten Vergleich insgesamt recht stabil", sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. "Wer Preisentwicklungen regelmäßig beobachtet und ein bisschen Flexibilität mitbringt, der kann aktuell durchaus günstiger buchen als im vergangenen Jahr."

Eine Übersicht zur aktuellen Preisentwicklung bietet das Flugpreistrends-Dashboard von KAYAK. Die wöchentlichen Auswertungen helfen Reisenden dabei, Preisentwicklungen besser einzuordnen, etwa mit Blick auf saisonale Schwankungen, Treibstoffkosten oder makroökonomische Faktoren sowie mögliche günstige Buchungszeitpunkte frühzeitig zu erkennen.

Methodik

Die dargestellten Einblicke basieren auf Flugsuchen, die auf KAYAK.de und den verbundenen Marken durchgeführt wurden. Das Flugpreistrends-Dashboard aggregiert KAYAK-Suchdaten für Flüge in den kommenden zwölf Wochen zu wöchentlichen Durchschnittspreisen. Die Daten werden auf Wochenbasis (Montag bis Sonntag) aggregiert. Abflüge zwischen ein und zwölf Wochen ab dem jeweiligen Suchzeitraum werden als Reisezeiträume berücksichtigt.

Über KAYAK

KAYAK, Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist eine führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS und Android. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen.

Original-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell