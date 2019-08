Unternehmensgruppe ALDI Nord

DEICHBRAND 2019: "XXL ALDI am Deich" stellt neue Bestmarken auf

2018 war der Hammer - 2019 noch besser. Der zweite Auftritt von ALDI Nord beim DEICHBRAND Festival in Cuxhaven-Nordholz toppt die sensationelle Premiere des Vorjahres und liefert zahlreiche neue Bestmarken. Viele der knapp 60.000 Besucher des Musikfestivals waren offenbar mit deutlich weniger Proviant angereist, wohl wissend, dass der "XXL ALDI am Deich" in seinem speziellen Festivalsortiment alles Notwendige für ein paar ausgelassene Partytage bereitstellt.

Das zeigen die sensationellen aktuellen Zahlen: Rund 71 Stunden waren die Markttüren vom 17. bis zum 22. Juli geöffnet - das sind rund sechs Stunden mehr als 2018. Am Ende registrierten die Mitarbeiter an 16 Kassentischen mehr als 90.000 Einkäufe. Das entspricht einem Zuwachs von etwa 12.000 Einkäufen im Vergleich zum Vorjahr. Bei überwiegend tollem Festival-Wetter waren Getränkedosen (rund 252.000) und frische Brötchen (etwa 87.000) mit einem Plus von jeweils rund 50 Prozent die Top-Seller. Auch Eiswürfel (knapp 33 Tonnen) gehörten erwartungsgemäß wieder zu den beliebtesten Produkten. Das Highlight in diesem Jahr: der begehbare Party-Kühlschrank. Zur jeder vollen Stunde tanzten Kunden und Mitarbeiter fünf Minuten lang zwischen Getränkedosen und Flaschen zur Partymusik. Nebelmaschine und Lichtershow sorgten für entsprechendes Ambiente.

Über die Festivaltage verteilt wurden mehr als 1.100 Paletten mit Ware angeliefert. In der 2.100 Quadratmeter großen Rekordfiliale kümmerten sich über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem gesamten ALDI Nord Gebiet um einen reibungslosen Ablauf.

"Tatsächlich ist es uns gelungen, unsere sehr erfolgreiche Premiere aus 2018 zu übertreffen", sagt Marko Jungnickel, Geschäftsführer der ALDI Nord Regionalgesellschaften Beverstedt und Hesel. "Die ALDI Deich Crew mit ihren mehr als 200 Mitarbeitern hat herausragende Arbeit geleistet, um den Deichbrand-Besuchern den bestmöglichen Support zu bieten."

Neu in diesem Jahr: der ALDI Festival Express. Das ist eine Bimmelbahn im ALDI Stil, mit der die Festivalbesucher vom Markt aus entspannt zu den weiter entfernten Campingplätzen fahren konnten.

Vom rund 300 Quadratmeter großen ALDI Korner im Infield aus hatten Musikfans beste Sicht auf die beiden großen Bühnen. Beim leckeren Katerfrühstück konnten sich die Besucher dort zudem von den Strapazen des Festivals erholen.

Der Fortsetzung der Erfolgsgeschichte steht demnach nichts im Wege: "Wir blicken auf ein über alle Maßen sensationelles Ergebnis, das sich auch in der großen Zufriedenheit und Freude unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den vielen jungen Festivalbesuchern spielgelt. Und daher freuen wir uns schon jetzt auf das kommende Jahr. Denn ALDI wird wieder als Festival Support dabei sein", verrät Jungnickel.

Auch Kay Rüschoff, Geschäftsführer Marketing und Kommunikation bei ALDI Nord, zieht eine positive Bilanz: "Sehr viele Festivalgäste haben uns als Festival Support von vornherein mit eingeplant. Es freut uns sehr, dass wir mit unserem ausgewählten Festivalsortiment zum günstigen ALDI Preis den Geschmack der Besucher wieder getroffen haben."

Eine Bildergalerie und ein Aftermovie finden Sie in Kürze auf: www.aldi-nord.de/deichbrand

