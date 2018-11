"No More Boys and Girls": ZDFneo-Social-Factual mit Collien Ulmen-Fernandes

Collien Ulmen-Fernandes mit den Schülern der Klasse 2b der Maria-Sibylla-Merian-Schule in Köln. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/105412 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDFneo/Martin Rottenkolber" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Jungs lieben Spielzeugautos, Mädchen Barbies. Mädchen spielen gerne Fangen, Jungs kicken lieber. Sind das überholte Klischees oder existente Rollenverteilungen? Im Social Factual "No More Boys and Girls" geht Collien Ulmen-Fernandes in ZDFneo am Donnerstag, 22. November 2018, ab 20.15 Uhr, diesen Fragen auf den Grund. Dabei taucht die Moderatorin in die Lebens- und Lernwelt von Siebenjährigen ein. Sie erkundet, welche Rollenbilder Kinder von Frauen und Männern haben und wie diese Vorstellungen entstehen. ZDFneo zeigt das zweiteilige Social Factual "No More Boys and Girls" als Doppelfolge in der Primetime. Der zweite Teil beginnt um 21.00 Uhr. In der ZDFmediathek ist die Sendung bereits ab 10.00 Uhr zu sehen.

Antworten und Erklärungen erhält Collien Ulmen-Fernandes unter anderem in Gesprächen mit der Genderforscherin Dr. Stevie Meriel Schmiedel, dem Gehirnforscher Dr. Gerald Hüther, der Erziehungswissenschaftlerin Prof. Petra Focks und dem Schulsport-Experten Dr. Sebastian Ruin.

