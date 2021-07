Westfalenland Fleischwaren GmbH

Öffentlicher Produktrückruf "Hackfleisch"

Der Hersteller WestfalenLand Fleischwaren GmbH informiert über einen Produktrückruf des Produktes "Meine Metzgerei Frisches Rinderhackfleisch XXL, 800g"

Münster (ots)

Der Hersteller WestfalenLand Fleischwaren GmbH ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes aktuell das Produkt "Meine Metzgerei Frisches Rinderhackfleisch XXL, 800g" mit den Verbrauchsdaten 20.07.2021 und 21.07.2021 sowie dem Identitätskennzeichen "DE NW 88888 EG" öffentlich zurück.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt rote Kunststoff-Fremdkörper (bis zu 3 mm) enthalten sind. Aufgrund der möglichen Verunreinigung sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten. Von dem Verzehr des Produktes wird daher dringend abgeraten.

Das betroffene Produkt "Meine Metzgerei Frisches Rinderhackfleisch XXL, 800g" des Herstellers WestfalenLand Fleischwaren GmbH mit den oben genannten Verbrauchsdaten wurde in den Verkaufsstellen bei ALDI Nord in Bundesländern Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Teilen von Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehandelt.

Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat ALDI Nord bereits reagiert und die betroffenen Verbrauchsdaten des Produktes bereits aus dem Verkauf genommen. Die Produkte können in allen ALDI Nord-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Meine Metzgerei Frisches Rinderhackfleisch XXL, 800g" des Herstellers WestfalenLand Fleischwaren GmbH mit den oben genannten Verbrauchsdaten betroffen. Andere Verbrauchsdaten, andere Hackfleischartikel und Packungsgrößen sowie andere Artikel des Herstellers WestfalenLand Fleischwaren GmbH sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Der Hersteller WestfalenLand Fleischwaren GmbH entschuldigt sich ausdrücklich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Original-Content von: Westfalenland Fleischwaren GmbH, übermittelt durch news aktuell