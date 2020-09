Blistex

Berauschend schöne Lippen - Blistex Hanf & Shea pflegt und beruhigt mit Hanfsamenöl

Hanfsamenöl ist derzeit in aller Munde - und dank Blistex bald auch auf den Lippen! Der neue Lippenpflegestift Blistex Hanf & Shea beruhigt und entspannt die Lippenhaut mit pflegenden Inhaltsstoffen aus Hanfsamenöl und pflegt zusätzlich mit Sheabutter. Blistex Hanf & Shea mit sanftem Vanille-Minz-Duft kommt ab Oktober 2020 neu in den Handel.

Hanföl, CBD und mehr: Aus der Hanfpflanze gewonnene Extrakte sind aktuell ein großes Thema in Hautpflege und Kosmetik. Lippenpflegespezialist Blistex hat die Vorzüge des Hanfsamenöls nun auch für die Pflege gestresster Lippenhaut entdeckt und bringt mit Blistex Hanf & Shea erstmals einen Lippenpflegestift mit Auszügen aus Hanfsamenöl auf den Markt.

Hanf als Hauthelfer: innovative Inhaltsstoffe

Hanföl oder Hanfsamenöl wird durch Kaltpressung gewonnen, ähnlich wie kaltgepresstes Olivenöl. Letzteres ist schon lange als gesund bekannt und beliebt, auch weil es ein hohes Maß an ungesättigten Fettsäuren aufweist. Bei Hanfsamenöl trifft das ebenfalls zu - darüber hinaus punktet es aber auch mit dem optimalen Verhältnis von Omega-Fettsäuren. Aber das Öl aus der fünfblättrigen Hanfpflanze entfaltet nicht nur als Salatsauce seine positive Wirkung. Als pflegender Wirkstoff in Hautpflegeprodukten, wie Blistex Hanf & Shea, hilft vor allem die in Hanföl enthaltene Gamma-Linolen-Säure, Feuchtigkeitsverlust vorzubeugen und die Haut glatt, straff und gesund zu halten. Sheabutter als zweite Komponente der Pflegeformel ergänzt dies durch ihre besonders pflegende Wirkung mit Allantoin und Vitamin E.

Dezenter Duft für extra Entspannung

Zur beruhigenden Wirkung des Blistex Hanf & Shea Pflegestifts trägt zusätzlich sein sanfter Duft bei: Vanille und Minze verbinden sich zu einer entspannenden und gleichzeitig erfrischenden Duftnote, die zu einem tiefen Ein- und Durchatmen anregt. Apropos: Eine berauschende Wirkung besitzt Blistex Hanf & Shea natürlich nicht - sorgt aber ganz bestimmt für berauschend schöne Lippen.

Erhältlich ist das Neuprodukt ab Oktober 2020 in ausgewählten Drogeriemärkten zu einer UVP von 1,95 EUR.

Vielfältige Lippenpflege vom Spezialisten

Blistex ist bereits seit mehr als 70 Jahren DER Lippenpflege-Spezialist mit einer vielfältigen Bandbreite an hochwertigen Produkten: Seine funktionalen Lip Repair Produkte wie Blistex Lippenbalsam, Blistex MedPlus Tiegel und MedPlus Stick sind wahre SOS-Helfer mit Sofort-Wirkung bei spröden und trockenen Lippen, die schnelle Pflege-Hilfe benötigen. Auch sie sind, wie die beiden Blistex Lip Infusions, natürlich frei von Mineralölen. Bei der regelmäßigen Pflege im Alltag sorgen die Blistex Lip Care Produkte wie der Blistex Classic mit hochwertigen und reichhaltigen Inhaltsstoffen stets für natürlich schöne Lippen und intensive Pflege.

Über Blistex

Das auf hochwertige Lippenpflege spezialisierte Familienunternehmen Blistex wurde im Jahr 1947 gegründet und ist seit 1967 in Oak Brook, Illinois ansässig. Hier befinden sich Hauptsitz, Verwaltung und das moderne Forschungs- und Produktionszentrum, wo neue Rezepturen entwickelt, getestet und hergestellt werden. In Deutschland und Österreich wird Blistex seit den 1970er Jahren exklusiv durch das mittelständische Markenartikelunternehmen delta pronatura vertrieben. Das Unternehmen beschäftigt in vierter Generation weltweit circa 350 Mitarbeiter mit Hauptsitz in Egelsbach nahe Frankfurt am Main. Zum Markenportfolio von delta pronatura gehören neben Blistex unter anderem auch die erfolgreichen Marken Dr. Beckmann, Bullrich und Bi-Oil. Weitere Infos zu delta pronatura unter www.deltapronatura.de

