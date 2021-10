ALDI

Genau das Richtige für jeden Moment: ALDI Kampagne stellt Preis-Leistungs-Kompetenz in den Mittelpunkt

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots)

In der neuen Kampagne "Genau das Richtige für jeden Moment" stellen ALDI Nord und ALDI SÜD ihre Kernkompetenzen in den Fokus: das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis und die große Auswahl an Produkten. Mit der Kampagne wollen die Discounter insbesondere Familien ansprechen und sich für sie als verlässlicher und dabei preisgünstiger Partner im Alltag beweisen.

Ob ein schneller Frühstücksjoghurt, Snacks für Zwischendurch oder Pizzateig für einen Hauch Italien zu Hause, ob frisches Obst oder beliebte Erfrischungsgetränke, ob Marke oder Eigenmarke: Bei ALDI finden Kunden alles, was sie im täglichen Leben und für einen ausgewogenen Alltag benötigen. So bleibt mehr Zeit für die Momente, um die es im Leben wirklich geht. Denn bei ALDI steht der einfache Einkauf im Vordergrund - und das stets in höchster Qualität zum besten ALDI Preis. Das ist die Botschaft der heute gestarteten gemeinsamen Marketingkampagne von ALDI Nord und ALDI SÜD. "Preise, denen ich vertrauen kann. Qualität, die zuverlässig gut ist. Das ist es, was das Einkaufen bei ALDI so einfach macht", sagt Lukas Kaiser, kommissarischer Managing Director Marketing and Communications bei ALDI Nord.

Passende Produkte für jeden Bedarf - zum ALDI Preis

Zielgruppe der neuen Kampagne sind Menschen im Alter von 18 bis 49 Jahren, insbesondere Familien mit jüngeren, aber auch älteren Kindern. Ob frisches Obst und Gemüse der Saison, Gourmetprodukte, Non-Food und Drogerieartikel,Eigenmarken oder Markenprodukte. "Wir zeigen unseren Kundinnen und Kunden, dass sie sich auf ALDI als vertrauenswürdigen und preisgünstigen Alltagshelfer verlassen können. Wir haben für jedes Bedürfnis und jedes Familienmitglied die passenden Produkte. Dabei sind und bleiben wir Preisführer", sagt Lars Klein, Managing Director Customer Interaction & Buying bei ALDI SÜD. Um seinen Kunden eine große Auswahl zu bieten, baut der Discounter sein Sortiment seit Jahren aus, insbesondere in den Bereichen vegane, regionale und Bio-Produkte.

Sieger im Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Kampagne greift auch die Auszeichnung als Marke mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Deutschland auf, die ALDI dieses Jahr erhalten hat. Bei der jährlichen Verbraucherbefragung vom Handelsblatt und dem Marktforschungsinstitut YouGov schnitt der Discounter im Branchenvergleich am besten ab.

Kommunikation über klassische Medien und digitale Kanäle

Konzipiert wurde die Kampagne "Genau das Richtige für jeden Moment" von der Kreativagentur McCann, Mediastrategie und -planung erfolgt durch die Agentur PHD Media, die Social Media Verlängerung durch Kolle Rebbe. Zur Kampagne gehören Radio-Spots, Anzeigen in ausgewählten Tages- und Publikumszeitungen, Infos im Handzettel sowie Screens (ausschließlich ALDI SÜD) und Plakate in den Filialen. Sie wird ebenfalls online über Werbung im ALDI Newsletter, über Online-Display-Ads, bei Facebook und Instagram sowie Spotify ausgespielt. Ab KW 41 gibt es zudem einen TV-Spot, bei dem Arun Tamm Regie führt. Mehr Informationen gibt es bei ALDI SÜD unter aldi-sued.de/vielfalt und bei ALDI Nord unter Vielfalt (aldi-nord.de).

