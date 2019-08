ALDI

Äffchen, Faultier, Gespenst & Co.: ALDI startet emoji® - Sammelaktion

Essen/ Mülheim an der Ruhr (ots)

- Große emoji®-Sammelaktion vom 2. September bis 12. Oktober 2019 - Pro 15 Euro Einkaufswert* gibt es je eine emoji® Sammelfigur gratis - Virtuelle emoji® und Geschicklichkeitsspiele in der "ALDI Emoji-App" - Gemeinsamer TV-Spot von ALDI zur emoji®-Sammelaktion

Sammelfreunde aufgepasst: Am Montag, 2. September 2019, startet in den bundesweit mehr als 4000 ALDI SÜD und ALDI Nord Filialen eine Sammelaktion mit emoji®-Figuren. Pro 15 Euro Einkaufswert auf dem Kassenbon* erhalten Kundinnen und Kunden an der Kasse eine emoji® Sammelfigur gratis. Insgesamt sind 24 verschiedene emoji® erhältlich, darunter Evergreens wie die Äffchen, das Faultier oder das Gespenst.

Eine Sammelbox zur Aufbewahrung der Figuren für 1,99 Euro ergänzt das Angebot. Der Box liegen drei Brettspiele bei. Die emoji® können hierfür als Spielfiguren genutzt werden.

Digitales Highlight der Aktion, die bis 12. Oktober 2019 läuft, ist die "ALDI Emoji-App". Diese ist kostenlos im App Store und im Google Play Store für iOS beziehungsweise Android als Handy- und Tabletversion verfügbar.

ALDI Emoji-App mit digitalen Highlights

Bei einem Spiel in der "ALDI Emoji-App" können Nutzer ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Mit einer virtuellen emoji® Figur müssen Einkaufswaren auf dem fahrenden Kassenband übersprungen werden. Außerdem ist es möglich, mit der App die emoji® auch digital zu sammeln. Das geht spielend leicht: In der ALDI Filiale sind zahlreiche kleine Scanfelder versteckt. Diese einfach mit der App-internen Funktion scannen, und der jeweils abgebildete emoji® wird in der Übersicht aktiviert. Sobald alle emoji® Figuren digital gesammelt sind, schaltet sich in der App ein zweites Spiel frei. Die Augmented-Reality-Funktion der "ALDI Emoji-App", mit der in der Filiale lebensgroße emoji® entdeckt werden können, rundet die App ab. Kleiner Tipp: dabei am Handy unbedingt den Ton aktivieren.

Reichweite für die Sammelaktion durch TV und Radio

Um möglichst viele Sammelfans zu erreichen, unterstützt ALDI die emoji®-Aktion mit einer groß angelegten Werbekampagne. Diese beinhaltet unter anderem einen TV- und Radiospot, (digitale) OOH-Plakate, verschiedene Online-Werbeformate sowie Social-Media-Maßnahmen.

Die Erstausstrahlung des TV-Spots ist am Sonntag, 1. September 2019. Für die Kreation des TV-Spots zeichnet die Agentur The Back Room McCann aus Düsseldorf verantwortlich. Der TV-Spot ist online auf den YouTube-Kanälen von ALDI SÜD unter https://youtu.be/fY9q-YkJUHY und ALDI Nord unter https://youtu.be/Lm2jDgHD9to abrufbar.

Alle Informationen zur emoji®-Sammelaktion finden Sie auch auf den Websites www.aldi-nord.de/emoji und www.aldi-sued.de/emoji. Die Kampagnenentwicklung und -umsetzung erfolgt durch Boost Deutschland GmbH, einem Spezialisten für Familien-Sammelaktionen mit Sitz in Ratingen.

* Ausgenommen sind Pfand, Tabakwaren, der Buchpreisbindung unterliegenden Artikel (z.B. Bücher, Zeitschriften und Zeitungen) und Gutscheinkarten sowie Cashback (nur bei ALDI SÜD). emoji® is a registered trademark in the EU. ©2015-2019 emoji company GmbH. All rights reserved. Licensed by Boost Collectibles AG.

