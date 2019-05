ALDI

ALDI hat die volle Ladung - ein Akku für viele Geräte

Bild-Infos

Download

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots)

Ob Bohrmaschine, Rasenmäher oder Kettensäge - mit dem neuen Activ Energy Akku-System von ALDI arbeiten Heimwerker und Gärtner noch unabhängiger und flexibler. Denn viele FERREX Akku-Geräte mit 20 und 40 Volt* können künftig mit nur einem Akku betrieben werden. Das leistungsstarke System und viele Akku-Werkzeuge und Gartengeräte sind ab Donnerstag, den 9. Mai 2019, bei ALDI Nord und ALDI SÜD erhältlich.

Viele Garten- und Heimwerkergeräte bedeuteten in der Vergangenheit auch viele Ladestationen für die jeweiligen Akkus. Das System der ALDI Marke Activ Energy schafft Übersichtlichkeit im Hobbykeller. Denn künftig wird nur noch das Universal-Schnellladegerät von Activ Energy benötigt, um die Akkus für viele FERREX Garten- und Heimwerkergeräte mit 20 und 40 Volt mit Strom zu versorgen. Zum Start benötigen Verbraucher einmalig ein Ladegerät und einen Akku. Beide Produkte können dann für die gewünschten FERREX Akku-Geräte genutzt werden. Zum Werbetermin am 9. Mai gibt es acht verschiedene FERREX Akku-Geräte zur Auswahl: Rasenmäher, Rasentrimmer, Heckenschere, Kettensäge, Winkelschleifer, Bohrmaschine, Multifunktionswerkzeug sowie das Luft- und Volumenpumpen-Set.

Unabhängig, flexibel, leistungsstark

Die Akkus stehen in zwei Ausführungen zur Verfügung: als 20- und 40-Volt-Akku. Eine Besonderheit: Der 40-Volt-Akku kann sowohl für die 40-Volt- als auch für die 20-Volt-Geräte verwendet werden. Dadurch wird die Laufleistung der 20-Volt-Geräte verdoppelt. Dank der dualen Voltage-Technologie wechselt der Akku automatisch zur richtigen Volteinstellung und bietet so eine optimale Laufleistung bei maximaler Lebensdauer. Dabei steigert das neue System nicht nur die Flexibilität und Unabhängigkeit bei der Arbeit, es ist außerdem auch umweltfreundlich und nachhaltig. Denn die Nutzung eines einzigen Akkutyps für viele Geräte spart Ressourcen in der Herstellung ein. Das einmal angeschaffte System kann außerdem stetig erweitert werden. Die Bandbreite an FERREX Garten- und Heimwerkergeräten, die in den ALDI Aktionen angeboten werden, wächst zukünftig immer weiter.

Ausgewählte Aktionsartikel ab 9. Mai 2019

ACTIV ENERGY UNIVERSAL AKKU-LADEGERÄt - 4,99 Euro ACTIV ENERGY 20 V LI-ION-AKKU - 19,99 Euro ACTIV ENERGY 20 V/40V LI-ION-AKKU - 39,99 Euro FERREX AKKU-RASENMÄHER - 99,99 Euro FERREX AKKU-RASENTRIMMER - 29,99 Euro FERREX AKKU-HECKENSCHERE - 29,99 Euro FERREX AKKU-Winkelschleifer, 40 V - 29,99 Euro FERREX Akku-Bohrmaschine, 20 V - 29,99 Euro FERREX Akku-Multifunktionswerkzeug, 20 V - 29,99 Euro FERREX Akku Luft- und Volumenpumpen-Set, 20 V - 24,99 Euro FERREX Akku-Kettensäge, 40 V - 59,99 Euro

*Nicht kompatibel mit den FERREX Geräten mit 12 bzw. 16 Volt

Pressekontakt:

Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.de

Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.de

Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell