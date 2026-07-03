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Veränderungen im Verwaltungsrat der Franke Gruppe

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Aarburg (ots)

Nach dem unerwarteten Tod von Alexander Pieper, bis dahin Präsident des Verwaltungsrats der Franke Holding AG, übernimmt Michael Pieper ad interim das Präsidium.

An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. Juli 2026 wurde Jonas Theiler neu in den Verwaltungsrat gewählt. In der anschliessenden konstituierenden Sitzung ernannte ihn das Gremium zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrats.

Jonas Theiler (44) ist seit 2021 für die Artemis Group tätig und gehört seit April 2023 der Konzernleitung an. Zuvor war er in der Automobil- und Finanzindustrie tätig. In seiner Funktion bei Artemis Asset Management Group verantwortet er die Bereiche Financial Investments und Private Participations.

Die Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg, Schweiz, ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für Haushaltsküchen, Kettenrestaurants, Convenience Stores und die professionelle Kaffeezubereitung. Das Unternehmen ist weltweit präsent und beschäftigt rund 7.600 Mitarbeitende in

33 Ländern. Im Jahr 2025 belief sich der Nettoumsatz auf rund 2,05 Milliarden Schweizer Franken. Die Franke Gruppe gehört zur Artemis Group, Schweiz. Mehr Informationen unter franke.com.

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