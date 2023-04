Engelhard

Synergien nutzen - Kräfte bündeln - Potential ausbauen

Engelhard Arzneimittel übernimmt Verantwortung für den Vertrieb im österreichischen Markt

Niederdorfelden/Frankfurt/Wien (ots)

Ab September 2023 gibt es eine Veränderung in der Vertriebsstrategie von Engelhard in Österreich. Die beiden beliebten OTC-Marken Prospan® und isla® - bis dahin vom österreichischen Vertriebspartner Sanova betreut - werden dann direkt vom Engelhard-Headquarter in Niederdorfelden bei Frankfurt übernommen. Konkret heißt das, dass Engelhard zusätzlich zum deutschen Markt nun auch den österreichischen Markt betreut und steuert.

Oliver Engelhard, CEO von Engelhard, und Wolfgang Wacek, CEO der Sanova Pharma GesmbH, betonen beide die gute, langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Engelhard und Sanova in Österreich. "Seit Jahrzehnten sind wir uns in gegenseitiger Partnerschaft verbunden, haben gemeinsam die Marken Prospan® und isla® in Österreich aufgebaut und werden auch in Zukunft miteinander partnerschaftlich arbeiten: Sanova wird Engelhard als Logistikpartner weiterhin unterstützen."

Oliver Engelhard: "Die Zusammenarbeit mit Sanova war stets erfolgreich, doch nun gibt es neue strategische Überlegungen in unserem Unternehmen. Wir sind Sanova sehr dankbar."

Wolfgang Wacek: "Die erfolgreiche Arbeit für Prospan® und isla® gemeinsam mit Apotheken und Ärzten hat uns sehr viel Freude gemacht. Jetzt unterstützen wir Engelhard nach besten Kräften beim Aufbau ihrer österreichischen Organisation und wünschen Engelhard, Prospan® und isla® das allerbeste für die Zukunft."

Tobias Frank, der den Vertrieb bei Engelhard verantwortet: "Wir werden vor Ort - direkt in allen Bundesländern von Österreich - einen neuen Außendienst rekrutieren, der für uns die österreichischen Apotheken und Ärzte besucht. Damit intensivieren wir auch den Service, Austausch und engen Kontakt mit unseren Partnern."

Auch sämtliche Marketing- und Kommunikationsaktivitäten werden ab September aus dem Engelhard Headquarter in Niederdorfelden gesteuert.

"Die gleiche Sprache, die lokale Nähe und viele Überschneidungen - beispielsweise was Kampagnen angeht - haben zu dieser Neuorganisation geführt. Schon heute sind Synergieeffekte sichtbar, die wir noch weiter ausbauen wollen", so Ann-Katrin Frank, Director Marketing & Communications bei Engelhard. "Der österreichische Markt bietet insgesamt viel Potential. Den österreichischen und damit deutschsprachigen Markt selbst zu bearbeiten, geht mit vielen Möglichkeiten für uns einher - vor allem strategischer Natur. Wir denken dabei auch an unsere weiteren Marken im Portfolio, weitere Indikationsfelder, mit denen wir in Österreich dann auch zeitnah durchstarten können."

Oliver Engelhard abschließend: "Wir freuen uns auf die neuen Möglichkeiten und Potentiale, die sich aus dieser neuen Vertriebsstrategie ergeben. Wir arbeiten bereits intensiv daran, unser Verständnis für den österreichischen Markt noch zu intensivieren und die Apotheken und Ärzte bald vor Ort als direkte Partner von Engelhard begrüßen zu dürfen."

Über Engelhard

Als einer der führenden Markenhersteller im OTC-Bereich erforscht und entwickelt Engelhard Markenarzneimittel aus Wirkstoffen, die zu den besten ihrer Klasse zählen. Das Ergebnis sind international führende Marken wie Prospan®, Sinolpan®, isla®, Tyrosur® und Velgastin®, die nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt und in mehr als 100 Ländern vertrieben werden. Die Kernkompetenzen des 1872 aus einer Apotheke in Frankfurt heraus entstandenen Unternehmens liegen in den Bereichen Atemwegs- und Hauterkrankungen sowie Verdauungsprobleme. Dafür arbeiten mittlerweile mehr als 450 Mitarbeiter, die einen jährlichen Umsatz von ca. 110 Mio. EUR erwirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf www.engelhard.de.

Über Sanova

Sanova ist mit über 200 Mitarbeiter:innen eines der größten österreichischen Pharmahandelsunternehmen mit Tochtergesellschaften in Tschechien und der Schweiz. Darüber hinaus betreut Sanova vom österreichischen Standort aus mehrere Länder in Osteuropa und Asien. Im Geschäftsbereich Brand Management sucht Sanova weltweit nach wertvollen Gesundheitsprodukten und vermarktet diese dann exklusiv in den betreuten Ländern. Im Geschäftsbereich Logistics 360° ist Sanova in Österreich als Outsourcing-Partner einer der größten Logistik-Service-Provider für die Healthcare-Industrie.

