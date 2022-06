LSI - Germany GmbH

BiFi Veggie: Der Snackhersteller erweitert sein Sortiment um vegetarische Alternativen

Düsseldorf (ots)

Die BiFi Salamisnacks sind bisher vor allem bei Fleischliebhabern ein absoluter Klassiker. Würde man sie fragen, was die BiFi so besonders macht, wäre die besondere Gewürzmischung wohl die Antwort! Warum sollte es diesen einzigartigen Geschmack also nicht auch als vegetarische Alternative geben? Das dachte sich BiFi auch und plädiert nun mit der Veggie Version der Snack-Klassiker: "Gib Veggie eine Chance!".

Die ganze Story rundum die Veggie Kampagne finden Sie hier.

Die vegetarische Snackalternative

Auf Basis von Weizen-Protein bietet BiFi drei seiner Bestseller nun auch 100 % vegetarisch an. Mit den Sorten BiFi Veggie Salami, BiFi Veggie Roll und BiFi Veggie Carazza ist für jeden Geschmack und jedes Bedürfnis etwas dabei. Erhältlich sind die BiFi Neuheiten in der Veggie Variante ab Juni im Einzelhandel und Tankstellen.

"BiFi steht für 100 % Snackisfaction"- Laura Trivulzio (Marketing Director Jack Link's)

Immer mehr Menschen versuchen ihren Fleischkonsum zu reduzieren: 42 Mio Flexitarier gibt es in Deutschland - Tendenz steigend*. Wichtig, sobald es um vegetarische Alternativen geht: Auf den echten Geschmack möchte niemand verzichten. Damit sind sie bei BiFi genau an der richtigen Adresse. Der Marktführer der Salamisnacks baut seine langjährige Erfahrung nun auch im Veggie Bereich aus und launcht erstmalig drei Klassiker in fleischloser Variante. Marketing Director Jack Link´s Laura Trivulzio - verantwortlich für den EMEA Markt - ist überzeugt vom Erfolg der Veggie-Snacks: "Eine interne Marktforschung** hat bereits vor der Einführung gezeigt, dass die Verbraucher von unseren vegetarischen Produkten überzeugter sind als von denen der Konkurrenz.", sagt Laura Trivulzio.

"Nur was den Menschen wirklich schmeckt, wird wieder gekauft" - Laura Trivulzio (Marketing Director Jack Link's)

Während BiFi Veggie Sticks pur genossen werden können, werden BiFi Veggie Rolls von einem leckeren Teig nach Bäckereiart umhüllt. BiFi Veggie Carazza überzeugt mit einer käsigen Füllung & leckerer Tomatensoße. Für den vertrauten Geschmack sorgt dabei die traditionelle BiFi Gewürzmischung.

Egal ob auf langen Autofahrten, im Office oder als Stärkung für Zwischendurch - die drei neuen Veggie Produkte haben alles, was ein guter herzhafter Snack mitbringen sollte: Sie sind lecker und sättigend. Perfekt für alle, die nach einem verzehrfertigen Veggie-Snack im Taschenformat suchen.

Sie möchten sich selbst von der Snackisfaction unserer Veggie-Produkte überzeugen? Für Samples*** oder weitere Infos schreiben Sie uns gerne unter: BiFi@earnesto.de.

Weitere Informationen und Bildmaterial können Sie hier bequem downloaden.

Ihr BiFi Veggie-Team

Über BiFi

BiFi ist und bleibt das Original. Seit 1972. Der herzhaft kultige Snack mit Biss. Im Jahr 2014 wurde BiFi Teil der Markenfamilie von Jack Link's LSI Germany GmbH - einer der am schnellsten wachsenden Fleischsnack-Hersteller der Welt. Alle BiFi Snacks werden in Deutschland produziert. Unser Fleisch stammt von zertifizierten Lieferanten aus der EU. Die BiFi Produktfamilie spricht die unterschiedlichsten Fleischliebhaber an und wird immer wieder um neue Snack-Highlights erweitert.

* Quelle: BMEL, Mai 2020

** Quelle: interne Marktforschung, Jack Link's, August 2020

*** Solange der Vorrat reicht

