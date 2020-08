ARD-Werbung

AS&S setzt auf Preis-Balance

Frankfurt am Main (ots)

Die ARD-Werbung SALES & SERVICES (AS&S) wird auch in der kommenden TV-Saison ihre Preise unterm Strich konstant halten. "Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft durch die Corona-Pandemie ist es besonders wichtig, dass alle Player im Werbemarkt einen Code of Partnership pflegen. Wir als AS&S haben uns beim Pricing immer um faire Bedingungen bemüht. Diese Bemühungen haben wir jetzt nochmals intensiviert", erklärt Uwe Esser, Geschäftsleitung TV bei der AS&S. "Durch einige leistungsgerechte Modifikationen gehen wir insgesamt preisstabil in die neue TV-Saison. Mit diesem Signal der Verlässlichkeit wollen wir unseren Partnern im Werbemarkt Rückenwind für ihre werbliche Präsenz im TV, dem reichweitenstärksten Medium verschaffen."

Die beiden ursprünglich für dieses Jahr angesetzten sportlichen Top-Ereignisse, die UEFA EURO 2020 und die Olympischen Sommerspiele, sind nun 2021 Teil des Vermarktungsportfolios der AS&S. Die ursprünglichen Preise und Einbuchungsmöglichkeiten bleiben dabei nach dem aktuellen Stand bestehen. Die "Sportschau", die sich mit einer Nettoreichweite von knapp 40 Millionen Zuschauern in einem breiten Angebotsumfeld als stabiler Anker für erstklassigen Bundesliga-Fußball erwiesen hat, geht mit dem Rückenwind der Übertragungsrechte bis 2025 in die neue Saison. Neben den klassischen Werbeblöcken stehen dem Werbemarkt hier auch 2020/21 wieder wirkungsstarke Sonderwerbeformen wie Splitscreens und Solospots zur Verfügung.

Infos zu den Tarifen der AS&S finden sich unter https://www.ard-werbung.de/tvtarife.

