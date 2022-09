Kaufland

Gaming-Influencerin Jasmin Sibel alias "Gnu" meistert mit yfood den "Kaufland Back-Simulator"

Neckarsulm (ots)

Zusammen mit Jasmin Sibel alias "Gnu" und dem Smart-Food-Hersteller yfood widmet sich Kaufland erneut der Gaming-Welt. Im neuen Online-Spot, der im Stil eines "Let's Play"-Videos konzipiert ist, präsentiert der Einzelhändler die neue Gaming-Edition von yfood. Die Sorte "Fudge Brownie" gibt es ab sofort in allen deutschen Kaufland-Filialen und dort exklusiv im stationären Handel. Im Spot bewegt sich Gnu als Real-Life-Spielfigur durch eine stilisierte Kaufland-Küche - dem "Kaufland Back-Simulator" - und kommentiert das Game-Geschehen in ihrer einmalig-humorvollen Art. Die Challenge: Gesunde Brownies in nur zehn Minuten kreieren. Weil das auf humorvolle Weise schiefgeht, liegt am Ende die Lösung nahe: Die neue Limited Edition "Fudge Brownie" von yfood muss nicht extra gebacken werden, sondern ist bereits verfügbar. Sie schmeckt nach Brownie und ist eine schnelle und ausgewogene Trinkmahlzeit - nicht nur für Gamer.

Die 33-jährige Jasmin Sibel ist eine der erfolgreichsten Gamerinnen Deutschlands und hat als erste weibliche Streamerin im deutschsprachigen Gamingsegment die Eine-Million-Abo-Marke auf YouTube geknackt. Schon seit Jahren kooperieren "Gnu" und yfood - den bisherigen Höhepunkt der Zusammenarbeit markiert die neue Gaming-Kampagne, bei der Gnu das Gesicht der Limited Edition "Fudge Brownie" ist. Damit stellt die Influencerin das stereotypische Bild des Gamers, der zwischendurch mit Vorliebe zu Junkfood greift, auf den Kopf. "Für mich ist eine gesunde Ernährung sehr wichtig. Ich koche selbst und achte darauf, dass die Mahlzeiten gut ausbalanciert sind. Manchmal bleibt aber einfach nicht die Zeit dafür zwischen Streaming, Gaming und dem normalen Alltags-Wahnsinn", sagt Sibel.

Mit der Kooperation stärkt Kaufland seine Markenbekanntheit in der Gaming-Welt. Seit Anfang des Jahres sponsert der Einzelhändler das E-Sports-Team "Kaufland Hangry Knights" für das erfolgreiche Multiplayer-Game "League of Legends" und ist zudem mit einer eigenen Insel Teil des weltweit erfolgreichen Video-Spiels "Animal Crossing: New Horizons". "Mit der Kooperation gehen wir den nächsten Schritt, unsere Marke in der Gaming-Szene zu stärken und damit neue Zielgruppen zu erschließen", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland. Konzipiert und umgesetzt wurde der Onlinespot in Zusammenarbeit mit der Agentur DEPARTD.

Die Limited Edition "Fudge Brownie" liefert ein cremiges Brownie-Erlebnis, das perfekt in die Gaming-Welt passt, wenn es einmal schnell gehen muss. Wie alle yfood Drinks kommt auch die Gaming-Edition ohne zugesetzten Zucker, Laktose und Gluten aus, beinhaltet 26 Vitamine und Mineralstoffe sowie Proteine, pflanzliche Öle, Kohlenhydrate und Ballaststoffe. Die Trinkmahlzeit sättigt drei bis fünf Stunden und eine 500-Milliliter-Portion deckt dabei mindestens 25 Prozent des täglichen Mikronährstoffbedarfs eines durchschnittlichen Erwachsenen ab. Alle Details und Hintergründe zur yfood Gaming Edition 3.0 und Gnu gibt es auf der Gaming-Landing-Page von yfood.

ÜBER YFOOD

yfood ist der Marktführer in der Kategorie Smart Food in Deutschland. Seit der Gründung der yfood Labs GmbH im Jahr 2017 in München revolutionieren Ben Kremer und Noel Bollmann mit ihren Produkten die Lebensmittelbranche. Innovatives "Complete Food" in Form von Drinks, Riegeln, Pulvern und Hot Bowls stellt eine neue Art der Ernährung dar, die perfekt zum modernen Lebensstil von heute passt: Alle yfood Produkte sind ausbalancierte, voll mobile (Trink-) Mahlzeiten und vereinen somit Schnelllebigkeit und eine bewusste Ernährung. Das Besondere hierbei ist der von yfood verfolgte "Complete Nutrition" Ansatz. Er führt dazu, dass die Produkte alle essenziellen Mikro- und Makronährstoffe enthalten, die der Körper benötigt - und das ohne Einbußen beim Geschmack. Auch das Thema Nachhaltigkeit steht im Fokus des Unternehmens. yfood achtet auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und ist seit 2021 ein klimaneutrales Unternehmen. Aktuell werden die Produkte in mehr als 30 europäischen Märkten vertrieben, unter anderem in England, Frankreich und den Niederlanden. Weitere Informationen unter www.yfood.eu.

Über Kaufland

Kaufland ist ein international tätiges Einzelhandelsunternehmen mit über 1.450 Filialen und über 148.000 Mitarbeitern in acht Ländern. Ob in Deutschland, Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei, Bulgarien, Kroatien oder der Republik Moldau, überall steht Kaufland für niedrige Preise, relevante Auswahl, überzeugende Qualität und einen einfachen Einkauf.

Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.

Weitere Informationen zu Kaufland erhalten Sie unter www.kaufland.de/presse.

