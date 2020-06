Kaufland

Öko-Test bewertet bevola sensitive Baby-Feuchttücher von Kaufland mit "sehr gut"

Öko-Test hat 30 verschiedene Baby-Feuchttücher ohne Parfüm unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Die sensitiven Baby-Feuchttücher der Kaufland-Eigenmarke bevola erhalten im Gesamturteil die Note "sehr gut" und zählen damit zu den Testsiegern.

Die sensitiven Feuchttücher von bevola sind nicht nur für den Windelbereich geeignet, sondern auch für Gesicht und Hände. Dank der hygienischen und praktischen Tuch-an-Tuch-Entnahme sind sie ideal für zuhause und unterwegs.

Öko-Test hat verschiedene Baby-Feuchttücher auf bedenkliche und umstrittene Inhaltsstoffe getestet. Die Lotion der Feuchttücher von Kaufland enthält keine Silikone, synthetischen Polymere und halogenorganischen Verbindungen, und die Tücher gehören außerdem zu den günstigsten im Test. Das ausführliche Testergebnis kann in der aktuellen Ausgabe 07/2020 von Öko-Test nachgelesen werden.

bevola - einfach ein gutes Gefühl

Die hauseigene Kaufland-Pflegeserie bevola garantiert mit über 200 Produkten einen gepflegten Auftritt von Kopf bis Fuß. Es gibt für Babys, Kinder, Frauen und Männer viele Produkte zur Haut- und Haarpflege, Gesichtspflege und Mundhygiene. Kurzum: Die gesamte Familie findet bei bevola beste Qualität zum fairen Preis.

Über Kaufland

Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland unter www.kaufland.de.

