Universität Kassel eröffnet Studienstandort in Berlin

Steigende Nachfrage nach dem "Master of Public Administration" / UNIKIMS expandiert mit dem größten und erfolgreichsten berufsbegleitenden Masterstudiengang

Der größte und erfolgreichste berufsbegleitende Masterstudiengang der Universität Kassel, der "Master of Public Administration" (MPA), kommt seinen Studierenden entgegen. Darum eröffnet die UNIKIMS, die Management School der Universität Kassel, in Berlin einen weiteren Studienstandort für dieses Angebot. Schon seit vielen Jahren wird der Studiengang nicht nur in Kassel, sondern auch in Gelsenkirchen angeboten. Damit liegen die Studienorte des MPA-Studiengangs mit Kassel zentral in Deutschland und mit Gelsenkirchen zentral in Nordrhein-Westfalen als dem bevölkerungsreichsten Bundesland. Mit dem Ausbau des Präsenzangebots in Berlin soll der Studiengang auch für Bewerber aus der Hauptstadt und Ostdeutschland noch interessanter werden. Die Zahl der Neueinschreibungen in diesem Studiengang von gegenwärtig 250 im Jahr könnte sich damit auf etwa 350 zum Anfang der 2020er Jahre erhöhen, erwartet Dr. Jochen Dittmar, Geschäftsführer der UNIKIMS.

UNIKIMS organisiert als Spezialistin für die berufsbegleitende, universitäre Qualifikation neun Masterstudiengänge in den Ingenieur-, Human- und Wirtschaftswissenschaften

Die UNIKIMS mit ihren Studiengangmanagern organisiert für die Universität Kassel den Ablauf des Studiums mit Präsenzphasen, Phasen des Selbstlernens und der Online-Seminare auf dem eigenen e-campus. Die Universität Kassel ist mit neun Masterstudiengängen in den Ingenieur-, Human-, und Wirtschaftswissenschaften einer der größten Anbieter berufsbegleitender universitärer Masterstudiengänge in Deutschland. Binnen fünf Jahren hat sich die Zahl der Studierenden, die sich für ein berufsbegleitendes Masterstudium an der Universität Kassel nicht nur in Deutschland, sondern international entschieden haben, auf heute mehr als 1200 im Jahr verdreifacht. Die Studierenden entscheiden sich nach eigenen Angaben für die Masterstudiengänge, weil die Präsenzphasen vor Ort auf zwei bis vier Wochenenden im Semester reduziert sind und weil die Studiengangmanager die Studierenden vom ersten Kontakt an durch das gesamte Studium in allen Phasen begleiten und damit dazu beitragen, dass - bei aller Anstrengung, die eine berufsbegleitende universitäre Qualifizierung erfordert, - Studium, Privatleben und Beruf vereinbar bleiben. Mit dem Mastertitel, der auch den Weg für eine Promotion eröffnen kann, steigen die meisten Absolventen im Beruf auf. In der öffentlichen Verwaltung ist der Masterabschluss die Voraussetzung für den Aufstieg in den höheren Dienst.

"Der Kasseler-MPA hat in der öffentlichen Verwaltung einen sehr guten Ruf"

Das sagt Dr. Sylvia Veit, Professorin für Public Management an der Universität Kassel und akademische Leiterin des Studiengangs. Die Nachfrage nach Studienplätzen sei stetig steigend, weil die im MPA-Studium vermittelten Inhalte passgenau auf die sich verändernden Anforderungen im höheren Dienst der öffentlichen Verwaltung zugeschnitten seien. "Wer eine Führungsposition in der Verwaltung anstrebt, der benötigt nicht nur Fachwissen, sondern auch fundierte Managementkenntnisse und ein solides Methodenwissen", so Veit. Aktuelle Herausforderungen wie die digitale Transformation der Verwaltung werden im Studiengang aufgegriffen. In Modulen wie e-Government oder Change Management lernen die Studierenden, wie sie praktische Lösungsansätze hierfür entwickeln können. "Der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis wird im Studiengang groß geschrieben. So wird beispielsweise Projektmanagement nicht nur theoretisch gelehrt, sondern im Rahmen eines Projektseminars auch praktisch geübt. Neue Entwicklungen werden regelmäßig durch die Konzipierung neuer Wahlpflichtmodule aufgegriffen", sagt Veit.

Die Studierenden aus ganz Deutschland entscheiden sich nach eigenem Bekunden häufig aufgrund der Empfehlung von Kollegen für den MPA-Studiengang der UNIKIMS. Nur vier Präsenzworkshops im Jahr erleichtern die Entscheidung für den Studiengang, dessen Inhalte vor allem in wöchentlichen Online-Seminaren vermittelt werden. Neben den Workshops und den Online-Seminaren erhalten die Studierenden zu jedem Modul Unterlagen, die das umfangreiche Wissen kompakt zusammenfassen.

"Unschlagbar für Berufstätige"

Florian Pfeifer, Absolvent des Studiengangs Master of Public Administration, beschreibt das Studienangebot der UNIKIMS als "unschlagbar für Berufstätige wegen der Online-Vorlesungen durch Dozenten, die universitäres Niveau haben". Die gesamte Studienorganisation und -beratung, der Bibliothekszugang und der Austausch mit Studierenden, Dozenten und dem Management der UNIKIMS laufe online, und die Antworten kommen schnell: "Mit Frau Dr. Silke Vergara, die die Studierenden in den Abläufen an der UNIKIMS betreut, läuft einfach alles sehr gut."

MPA-Studium schärft den Blick auf den öffentlichen Dienst

Florian Gilbert, ebenfalls Absolvent des Studiengangs Master of Public Administration, verweist auf die "hervorragende" Organisation und die Qualität der Studieninhalte: "Die Themen waren passgenau auf den öffentlichen Dienst zugeschnitten, boten aber trotzdem intensive Einblicke auch in eher verwaltungsfremde Themen wie das Marketing. Diese Einblicke in neue Themenstellungen haben meinen Blick auf den öffentlichen Dienst und seine Funktionsweisen nochmals deutlich geschärft und mir Potentiale aufgezeigt, wo ,wir' als Dienstleister noch besser werden können. Die Inhalte waren so praxisrelevant, dass ich diese direkt in meiner Tätigkeit im Personalmanagement verschiedener NRW-Landesbehörden einsetzen konnte."

Die Attraktivität des Studiengangs nehme weiter zu, sagt Dittmar. Darum werde das Angebot ausgebaut. Die Erfahrung mit dem Studienstandort Gelsenkirchen zeige, dass im Umfeld der jeweiligen Studienorte für die Präsenzphasen die Nachfrage nach der universitären Qualifizierung steige.

Studienangebot beginnt in Berlin mit je 20 Studierenden

Am Studienstandort Berlin wird die UNIKIMS den MPA zum Wintersemester 2019/2020 mit einer Gruppe von 20-25 Studierenden beginnen. Die Plätze seien schon belegt, sagt Dittmar. Meist seien die Studienplätze ein halbes Jahr vor Semesterbeginn ausgebucht. Mit Beginn des Sommersemesters 2020 folge der nächste Studienbeginn. Bald schon solle das Studienangebot mit jedem Studienbeginn in Berlin auf zwei Gruppen mit jeweils 20-25 Studierenden ausgebaut werden.

Der MPA-Studiengang umfasst sechs Semester und schließt mit der Masterthesis ab. Über die Inhalte und Ziele des Studiums informiert die UNIKIMS auf ihrer Website: www.unikims.de/mpa

Dort finden sich auch weitere Informationen sowie die Aussagen von Absolventen des Masterstudiengangs. Das berufsbegleitende Studium zum MPA kostet eine Gebühr von EUR 7200.- für alle sechs Semester.

