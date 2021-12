Syntax Systems GmbH & Co. KG

Studie: Syntax zählt zu Deutschlands besten Arbeitgebern

Weinheim (ots)

DIE WELT und ServiceValue attestieren dem IT-Dienstleister eine "sehr hohe Arbeitgeberattraktivität"

SAP- und Cloud-Experte punktet mit fairer Unternehmenskultur und hohem Engagement für Region, Gesellschaft und Umwelt

Syntax, global agierender IT-Dienstleister und einer der führenden Managed Cloud Provider, gehört zu den besten Arbeitgebern in Deutschland. Das ist das Ergebnis der jährlich von der Tageszeitung DIE WELT und der Kölner Rating- und Rankingagentur ServiceValue durchgeführten Studie "Deutschlands Beste Arbeitgeber". Darin wird Syntax eine "sehr hohe Arbeitgeberattraktivität" bescheinigt, was dem SAP- und Cloud-Experten einen Platz in der der höchsten Bewertungskategorie sichert. Syntax bietet zahlreiche spannende Projekte, sowohl für talentierte Neueinsteiger als auch für langjährige IT-Profis, die auf der Suche nach neuen Projekten sind. Interessenten finden offene Stellen unter https://www.syntax.com/de-de/karriere/.

"Wir sind stolz auf diese Auszeichnung als hochattraktiver Arbeitgeber", erklärt Ralf Sürken, CEO Europe bei Syntax. "Bei uns steht der Mensch klar im Mittelpunkt. Als Teil eines motivierten Spitzenteams widmen sich die Kolleginnen und Kollegen jeden Tag spannenden Digitalisierungsprojekten in einem internationalen Umfeld. Wir sorgen dafür, dass sie ihren Job nicht nur gut, sondern vor allem auch gerne machen - und davon profitieren nicht zuletzt auch unsere Kunden."

Sabine Jentschke, Director Human Resources Europe bei Syntax, kommentiert: "Das Gütesiegel 'Deutschlands Beste Arbeitgeber' ist eine tolle Bestätigung und motiviert uns, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Dazu gehören neben einer attraktiven Vergütung auch zusätzliche Leistungen wie flexible Arbeitszeitmodelle, mobiles Arbeiten, diverse Benefits und zusätzliche Gesundheitsleistungen. So schaffen wir die Rahmenbedingungen dafür, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden und auch Vorbilder für unsere jungen Talente sind."

Die Tageszeitung DIE WELT erhebt in Kooperation mit dem Kölner Analyse-Institut ServiceValue GmbH in groß angelegten regionalen und überregionalen Umfragen die Attraktivität deutscher Unternehmen. Bewertet wurden Firmen, die bundesweit, wenigstens aber an mehr als nur einem regionalen Standort tätig sind und Arbeitsplätze anbieten. Die Rankings rund um "Deutschlands Beste Arbeitgeber" bilden die Ergebnisse der Studie ab. In der deutschlandweiten Erhebung wurden 3.953 Unternehmen von mehr als 800.000 Bürgerinnen und Bürgern mit Schulnoten von 1 ("ausgezeichnet") bis 5 ("schlecht") bewertet. Das Gütesiegel "Deutschlands Beste Arbeitgeber" ist ein unabhängiger Qualitätsnachweis und fördert den positiven Bekanntheitsgrad seines Trägers.

Weitere Informationen zur Studie gibt es unter www.arbeitgeber-image.de.

