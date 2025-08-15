AfD - Alternative für Deutschland

Alice Weidel: Behörde lieferte geschönte Wirtschaftsdaten - Deutschland tief in der Rezession

Berlin (ots)

Zur beispiellosen Revision der Wirtschaftsdaten durch das Statistische Bundesamt erklärt die AfD-Bundessprecherin Dr. Alice Weidel:

"Die jetzt offengelegte Neubewertung der Wirtschaftsleistung ist ein wirtschaftspolitischer Skandal ersten Ranges: Deutschland befand sich längst in einer Rezession - doch Regierung, Medien und Institute operierten offenbar jahrelang mit geschönten Zahlen. Dieses beispiellose Ausmaß an nachträglichen notwendigen Korrekturen, das selbst erfahrene Experten schockiert, erschüttert das Vertrauen in die Neutralität des Statistischen Bundesamts.

Es drängt sich der Verdacht auf, dass sich die Behörde - ähnlich wie das RKI während der Corona-Zeit oder der Verfassungsschutz im 'Kampf gegen Rechts' - zum Erfüllungsgehilfen der Regierung gemacht hat, statt unabhängig und objektiv zu arbeiten. Eine Demokratie kann sich solche Eingriffe in die Informationsgrundlagen nicht leisten.

Die AfD wird die Unabhängigkeit und politische Neutralität aller Bundesbehörden wiederherstellen. Nur eine ideologiefreie und verlässliche Datengrundlage ermöglicht verantwortungsvolle Wirtschaftspolitik - im Interesse unserer Bürger und unseres Landes."

