AfD - Alternative für Deutschland

Tino Chrupalla: Migranten weiterzuleiten, löst das Migrationsproblem nicht

Berlin (ots)

Zu Berichten, nach denen die Schweiz tausende Zuwanderer nach Deutschland weiterreisen lässt, erklärt Tino Chrupalla, Bundessprecher der Alternative für Deutschland:

"Die Bundesregierung muss den Kontakt zur Schweiz suchen, um unmissverständlich klarzumachen: Migranten einfach nach Deutschland und Frankreich weiterzuleiten, ist keine Lösung des Migrationsproblems. Wir können unkontrollierte Migration nur stoppen, wenn wir unsere Grenzen schützen. Langfristig muss Europa solche Migrationsbewegungen in enger Kooperation mit den Herkunftsregionen unterbinden. Bis wir so weit sind, müssen wir Migranten an der Grenze abweisen. Das Dublin-Verfahren ist gescheitert. Es ist zum Verschiebebahnhof der Verantwortung geworden."

