AfD erzielt weiteren Erfolg gegen den Verfassungsschutz - Amt löscht Pressemitteilung mit AfD-Nennung

Berlin (ots) - "Gehen sie zur Wahl. Zeigen sie den Verantwortlichen die rote Karte. Die falsche Politik in Land und Bund kann so nicht weitergehen!", mit diesen Worten läutete Bundessprecher Tino Chrupalla gestern in der Uelzener Stadthalle die heiße Wahlkampfphase für die AfD ein. Kämpferisch, siegessicher und gleichzeitig in tiefer Sorge um das Land - so ...

mehr