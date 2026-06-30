E.ON Energie Deutschland GmbH

E.ON startet erstmals Ökostromtarif mit 30-monatiger Preisgarantie* - Kundenbedürfnis nach mehr Planungssicherheit

München (ots)

Langfristige Preissicherheit für Strom auch in unsicheren Zeiten? Das ermöglicht Deutschlands größter Ökostromversorger mit dem neuen Tarif E.ON ÖkoStrom FixPreis30 mit 30 Monaten Preisgarantie* bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. "Gerade die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie dynamisch der Energiemarkt sein kann. Vielen Kundinnen und Kunden ist es daher besonders wichtig, die eigenen Stromkosten langfristig und verlässlich planen zu können. Genau hier setzt unser neues Angebot an. Unser Versprechen: Auch bei Preisschwankungen am Energiemarkt, wie zuletzt durch den Nahost-Konflikt, veränderten Beschaffungskosten oder anderen Marktbewegungen, können sich Kundinnen und Kunden entspannt auf ihr Zuhause und ihren Alltag konzentrieren. Für uns ist das ein klares Bekenntnis zu Verlässlichkeit, Transparenz und einer Energieversorgung, die sich konsequent an den Bedürfnissen der Menschen orientiert", sagt Martin Endress, der das Kundengeschäft in der Geschäftsführung von E.ON Deutschland verantwortet.

Das Kundenbedürfnis nach Planungssicherheit ist in den vergangenen Jahren im Zuge der Energiekrise laut E.ON bereits hoch gewesen und auf hohem Niveau geblieben, hat sich aber mit Beginn des Nahost-Konflikts im Frühjahr noch einmal verstärkt. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, hat E.ON erstmals einen Ökostromtarif mit 30-monatiger Preisgarantie* aufgesetzt.

Den neuen Tarif gibt es als spezielles Angebot ausschließlich auf der eon.de. Wer den neuen Ökostromtarif über eon.de/preisgarantie abschließt, erhält zusätzlich zum Neukundenbonus einen On-Top-Bonus von 50 Euro.***

E-Autofahrerinnen und E-Autofahrer können den Tarif außerdem in der Variante "Pro" abschließen und einen Nachtlade-Bonus erhalten, wenn sie den nächtlichen Ladevorgang ihres E-Autos von E.ON intelligent und automatisch managen lassen. Dabei wird das kompatible E-Auto mit der E.ON App verbunden, das gewünschte Ladeziel (beispielsweise 80 Prozent Ladestand) sowie die Abfahrtszeit festgelegt. Sobald das Fahrzeug mit der eigenen Wallbox verbunden ist, steuert das System den Ladevorgang vollautomatisch.

Der Tarif ist ab sofort online verfügbar. Alle Informationen und der Abschluss unter: eon.de/preisgarantie

* Ausgenommen von der Preisgarantie sind Änderungen der Umsatzsteuer und/oder neue Steuern, Abgaben oder sonstige neue, staatlich veranlasste Be- oder Entlastungen. Keine Preisänderungen erfolgen hingegen während der Preisgarantie bei Änderungen der Netzentgelte, des Entgeltes für den Messstellenbetrieb inklusive Messung, der Kraft-Wärme-Kopplungs-Umlage, der Offshore-Netzumlage, des Aufschlages für besondere Netznutzung, der Stromsteuer, der Konzessionsabgaben sowie der Beschaffungs- und Vertriebskosten.

** In Höhe des Verbrauchs wird Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen und in das Stromnetz eingespeist. Der Nachweis erfolgt über die Entwertung von Herkunftsnachweisen beim Umweltbundesamt.

*** Verrechnung des Bonus mit der ersten Jahresrechnung. Der On-Top-Bonus wird in den Rechnungen zum Neukundenbonus addiert. Der Bonus entfällt, wenn der Vertrag vor Ablauf der Erstvertragslaufzeit beendet wird. Der On-Top-Bonus wird ausschließlich bei Tarifen mit ausgewiesenem Neukundenbonus gewährt.

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