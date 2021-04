Deutschland - Land der Ideen

Medienpreis für digitale Aufklärung gestartet: Land der Ideen sucht digitale Erklärer

Berlin (ots)

Deutschland - Land der Ideen lobt erstmals Medienpreis für digitale Aufklärung aus / Einreichungen bis 30. Juni unter www.land-der-ideen.de/medienpreis / Auszeichnung mit insgesamt 18.000 EUR dotiert

Unter dem Motto "Souveränität in der digitalen Welt braucht exzellenten Journalismus" können ab sofort hauptberuflich tätige JournalistInnen ihre geschriebenen oder gesprochenen Beiträge zum Medienpreis für digitale Aufklärung einreichen. Mit dem Preis werden herausragende journalistische, fachlich fundierte Beiträge über Themen der digitalen Transformation bedacht, die zu einer Aufklärung über Zusammenhänge der Digitalisierung in der breiten Öffentlichkeit beitragen. Der Medienpreis wird in diesem Jahr erstmalig von der Initiative Deutschland - Land der Ideen in Zusammenarbeit mit dem Burda Verlag ausgerufen.

"Mobilität, Gesundheit, Arbeitswelt, Schule - es gibt inzwischen kaum einen Bereich unseres Lebens, der von der Digitalisierung ausgenommen ist. Um diese umfassende Transformation für die Menschen nachvollziehbar zu machen, brauchen wir aufklärenden Journalismus dringender denn je. Insofern freuen wir uns über eine Vielzahl kritischer, informativer und relevanter Beiträge, die verdeutlichen, was diese Entwicklungen für unsere Gesellschaft bedeuten", sagt Ute Weiland, Geschäftsführerin der Initiative Deutschland - Land der Ideen.

Unabhängige Jury befindet über Einreichungen

Die Einreichung von Beiträgen aus gesprochenem und geschriebenem Wort ist bis zum 30. Juni unter www.land-der-ideen.de/medienpreis möglich. Im Anschluss daran kürt eine Expertenjury aus sämtlichen Einreichungen 6 Beiträge, die im Rahmen einer Preisverleihung in Berlin prämiert und vorgestellt werden. Der Jury des Medienpreises für digitale Aufklärung gehören an: Prof. Dr. Mike Friedrichsen, Professor an der HdM Stuttgart und Gründer der University of Digital Science; Dr. Anna Herrhausen, Geschäftsführerin der Alfred Herrhausen Gesellschaft; Jens-Rainer Jänig, Geschäftsführer von MC-Quadrat und Vorstand der Initiative D-21; Prof. Dr. sc. nat. Dr. rer. nat. Christoph Meinel, Direktor und Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts; Elisabeth Niejahr, Geschäftsführerin des Bereichs "Demokratie stärken" der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung; Nikolaus Röttger, Journalist und Unternehmer; Philipp Welte, Vorstand bei Hubert Burda Media; Miriam Wohlfarth, Gründerin und CEO von Ratepay.

Der Medienpreis für digitale Aufklärung ist mit insgesamt 18.000 Euro dotiert; die PreisträgerInnen stehen im August fest. Sämtliche Informationen zu Teilnahmebedingungen und Einreichungsfristen unter www.land-der-ideen.de/medienpreis.

Original-Content von: Deutschland - Land der Ideen, übermittelt durch news aktuell