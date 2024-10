Unternehmensgruppe ALDI SÜD

ALDI SÜD bringt den günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands in vier Städte

Mülheim an der Ruhr

ALDI SÜD ermöglicht auch in diesem Jahr eine bezahlbare Weihnachtszeit für alle und erweitert den günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands 2024 auf vier Städte. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr wird der Weihnachtsmarkt dieses Jahr in Köln, München, Stuttgart und Frankfurt stattfinden. Alle Einnahmen werden an die Off Road Kids Stiftung gespendet.

Weihnachtsfreude für alle

Laut einer YouGov Umfrage besuchen rund 62 Prozent der Befragten mindestens einmal in der Vorweihnachtszeit einen Weihnachtsmarkt. Dazu gehört jetzt auch für viele der günstigste Weihnachtsmarkt Deutschlands von ALDI SÜD. Der Discounter bietet auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl an beliebten Weihnachtsmarkt-Leckereien zum gewohnt günstigen ALDI Preis an. In insgesamt vier Städten findet der günstigste Weihnachtsmarkt jeweils von 15 bis 21 Uhr auf dem Parkplatz der ALDI SÜD Filialen statt:

12.-14. November, Grüner Weg 2 in Köln Ehrenfeld

12.-14. November, Zielstattstraße 73 in München

19.-21. November, Hanauer Landstraße 283 in Frankfurt am Main

19.-21. November, Deckerstraße 75 in Stuttgart

Weihnachts-Leckereien ab 1 Euro

Die Glühweinpreise auf den Weihnachtsmärkten sind in den letzten Jahren auf etwa 3-6 Euro angestiegen. ALDI SÜD setzt ein Zeichen und bietet auch in diesem Jahr wieder Glühwein für nur 1 Euro an. Da der Glühwein von ALDI SÜD bei den Besucher:innen so beliebt war, stehen in diesem Jahr sogar zwei Glühweinstände bereit. Alle Speisen und Getränke werden mit den ALDI Eigenmarken wie GUT BIO, NUR NUR NATUR, MILSANI, MOSER ROTH und GOURMET FINEST CUISINE zubereitet:

Glühwein und alkoholfreie Alternativen für nur 1 Euro

Crêpes in verschiedenen Variationen für nur 2 Euro

Bratwurst (auch Veggie) für nur 2 Euro

Süße Plätzchen-Variationen, je Tüte für nur 1 Euro

Festliche Stimmung für die ganze Familie

Zusätzlich zu den Leckereien sorgen verschiedene Unterhaltungsangebote wie eine kostenlose Fotoaktion und ein Kinderkarussell für eine festliche Stimmung. Neu in diesem Jahr ist das stündliche Weihnachtssingen, das ALDI SÜD ins Leben ruft. Bei dieser gemeinsamen Singaktion wird jede Stunde ein beliebtes Weihnachtslied angestimmt, um die Vorfreude auf das Fest zu steigern und ein starkes Gemeinschaftsgefühl zu fördern.

Unterstützung der Off Road Kids Stiftung

ALDI SÜD zeigt auch in der Weihnachtszeit sein soziales Engagement. Alle Einnahmen der Weihnachtsmärkte werden an die Off Road Kids Stiftung gespendet, um die wichtige Arbeit zu unterstützen und Kindern und Jugendlichen ohne Zuhause eine Perspektive zu geben. Die Einnahmen vom Weihnachtsmarkt kommen dabei der jeweiligen Region zugute.

Original-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell